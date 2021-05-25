2020-2021 Sezonu BAL Grupları açıklandı
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2020-2021 Sezonu BAL Grupları açıklandı

2020-2021 Sezonu BAL Grupları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi.

Bu sezon 266 takımın katılımıyla oynanacak olan BAL, Covid-19 riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statüde ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılmayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutularak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer almalarına karar verildi.

Kayseri'den 2 takım katıldı, 2 takım katılmadı

Yeni sezonda Kayseri'yi BAL'da Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Emar Grup FK temsil edecek. Yahyalıspor ve Develispor ise lige katılmadılar. Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Emar Grup FK 3.Bölge 5.Grupta yer aldılar. Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Emar Grup FK yer aldığı 3.Bölge 5.Grupta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çorum Çimentospor takımları ile mücadele edecek.

9 Haziran'da başlayacak

Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. BAL'a katılacağını belirten 108 takım 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak.

Kura çekimi yarın yapılacak

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e 5 ve daha fazla takımla katılan İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır illerinin hangi grupta yer alacaklarının kuraları ve tüm grupların fikstür çekimi 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 16: 00'da Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda çekilecek. - KAYSERİ

2020-2021 Sezonu BAL Grupları açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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