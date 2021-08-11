2020-2021 Onur Listelerindeki 204 Öğrencimiz Burs Almaya Hak Kazandı
Üniversitemizde önlisans, lisans ve hazırlık programlarında kayıtlı olan üstün başarılı öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektör Listesi'ne, Dekan Listesi'ne ve Yüksekokul Müdürü Listesi'ne seçilmektedir.
Üniversitemizde önlisans, lisans ve hazırlık programlarında kayıtlı olan üstün başarılı öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektör Listesi'ne, Dekan Listesi'ne ve Yüksekokul Müdürü Listesi'ne seçilmektedir. Öğrencilerimiz başarı belgesi almakla birlikte, ilgili akademik yılda üst üste listeye girmeleri durumunda akademik başarı bursu da almaya hak kazanmaktadır.
2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında 510, bahar yarıyılında ise 391 öğrencimiz Rektör, Dekan, Müdür listelerine girme hakkı elde etmiştir. Not ortalamalarına göre listelere giren öğrenci sayılarımız aşağıdaki gibidir;
2020-2021 Güz ve Bahar Yarıyılı Onur Listelerine Giren Öğrenci Sayılarımız
Dönem Not Ortalaması
Liste
2020-2021 Güz Yarıyılı
2020-2021 Bahar Yarıyılı
3, 80 ve üstü
Rektör Onur Listesi
202
171
3, 60 ve üstü
Dekan Onur Listesi
139
127
Müdür Onur Listesi
169
93
TOPLAM
510
391
Akademik Başarı Bursu İlgili akademik yılda üst üste iki yarıyılda da rektör/dekan/müdür listesine giren öğrencilerin öğrenim ücretlerine uygulanan burstur.
Bu kapsamdaki burs oranları, Rektör listesine girenler için %10, dekan/müdür listesine girenler için %5, bir yarıyıl Rektör listesinde, bir yarıyıl dekan/müdür listesinde olanlar için ya da tersi durumda %7, 5 indirim olarak uygulanmaktadır. Tam burslu öğrencilere, öğrencisi olduğu akademik birimde o yıl reel olarak en yüksek ücreti ödeyen öğrencinin ödediği ücret üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda burs verilmektedir.
2020-2021 Akademik Yılında Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenci Sayıları
ONUR LİSTESİ
BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI
BURS ORANI
ÖSYM %100 BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI*
REKTÖR ONUR LİSTESİ
71
10%
21
DEKAN ONUR LİSTESİ
30
5%
9
MÜDÜR ONUR LİSTESİ
22
5%
11
REKTÖR-DEKAN/MÜDÜR
81
7, 50%
21
TOPLAM
204
62
62 öğrenci burs almaya hak kazanan 204 öğrencinin içerisinde yer almaktadır.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Kaynak: Habermetre