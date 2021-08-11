2020-2021 Onur Listelerindeki 204 Öğrencimiz Burs Almaya Hak Kazandı

Üniversitemizde önlisans, lisans ve hazırlık programlarında kayıtlı olan üstün başarılı öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektör Listesi'ne, Dekan Listesi'ne ve Yüksekokul Müdürü Listesi'ne seçilmektedir.

Üniversitemizde önlisans, lisans ve hazırlık programlarında kayıtlı olan üstün başarılı öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektör Listesi'ne, Dekan Listesi'ne ve Yüksekokul Müdürü Listesi'ne seçilmektedir. Öğrencilerimiz başarı belgesi almakla birlikte, ilgili akademik yılda üst üste listeye girmeleri durumunda akademik başarı bursu da almaya hak kazanmaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında 510, bahar yarıyılında ise 391 öğrencimiz Rektör, Dekan, Müdür listelerine girme hakkı elde etmiştir. Not ortalamalarına göre listelere giren öğrenci sayılarımız aşağıdaki gibidir;

2020-2021 Güz ve Bahar Yarıyılı Onur Listelerine Giren Öğrenci Sayılarımız

Dönem Not Ortalaması

Liste

2020-2021 Güz Yarıyılı

2020-2021 Bahar Yarıyılı

3, 80 ve üstü

Rektör Onur Listesi

202

171

3, 60 ve üstü

Dekan Onur Listesi

139

127

Müdür Onur Listesi

169

93

TOPLAM

510

391

Akademik Başarı Bursu İlgili akademik yılda üst üste iki yarıyılda da rektör/dekan/müdür listesine giren öğrencilerin öğrenim ücretlerine uygulanan burstur.

Bu kapsamdaki burs oranları, Rektör listesine girenler için %10, dekan/müdür listesine girenler için %5, bir yarıyıl Rektör listesinde, bir yarıyıl dekan/müdür listesinde olanlar için ya da tersi durumda %7, 5 indirim olarak uygulanmaktadır. Tam burslu öğrencilere, öğrencisi olduğu akademik birimde o yıl reel olarak en yüksek ücreti ödeyen öğrencinin ödediği ücret üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda burs verilmektedir.

2020-2021 Akademik Yılında Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenci Sayıları

ONUR LİSTESİ

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI

BURS ORANI

ÖSYM %100 BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI*

REKTÖR ONUR LİSTESİ

71

10%

21

DEKAN ONUR LİSTESİ

30

5%

9

MÜDÜR ONUR LİSTESİ

22

5%

11

REKTÖR-DEKAN/MÜDÜR

81

7, 50%

21

TOPLAM

204

62

62 öğrenci burs almaya hak kazanan 204 öğrencinin içerisinde yer almaktadır.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre