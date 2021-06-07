2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılması Planlanan Dersler
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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılması Planlanan Dersler

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılması Planlanan Dersler
Habermetre - Haberler | Toplum

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda açılması planlanan dersler akademik birim bazlı olarak aşağıda sunulmuştur.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda açılması planlanan dersler akademik birim bazlı olarak aşağıda sunulmuştur.

En az 5 öğrencinin kesin kayıt yaptırması halinde ilgili ders akademik birim onayıyla açılacaktır.

Adalet Meslek Yüksekokulu Gedik Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaz okulu başvuru işlemleri 05 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında, akademik birim sekreterliklerine aşağıdaki linkte yer alan başvuru formları ile birlikte yapılacaktır.

Bir öğrenci yaz okulunda en fazla 3 adet ders alabilecektir.

Başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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