2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Sonuçları Açıklandı
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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Sonuçları Açıklandı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Sonuçları Açıklandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Öğrencilerimiz,Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçlarına obs. atauni. edu.

Değerli Öğrencilerimiz,

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçlarına obs. atauni. edu. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (18 Ağustos 2021) günü saat 23: 59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için tıklayınız.

Mezuniyet işlemleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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