2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Yapıldı
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Yapıldı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09. 00 - 22. 00 saatleri arasında online olarak yapıldı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09. 00 - 22. 00 saatleri arasında online olarak yapıldı. Sınav sistemi bu tarihte 09. 00 ile 22. 00 saatleri arasında öğrencilerimizin erişimine açılmış olup, bir oturumdan oluşan sınava 7. 139 öğrencimiz online (çevrimiçi) olarak katılım sağlamıştır.

Kaynak: Habermetre

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