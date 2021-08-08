2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
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Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3. ataaof. edu. tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Salı günü (10 Ağustos 2021) saat 23: 59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı - Haberler
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