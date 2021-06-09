2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınav Programları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım I. ÖğretimHalkla İlişkiler ve Tanıtım II. ÖğretimRadyo Televizyon ve Sinema I. ÖğretimRadyo Televizyon ve Sinema II. ÖğretimGazetecilik I. ÖğretimGazetecilik II. Öğretim.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım I. Öğretim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım II. Öğretim
Radyo Televizyon ve Sinema I. Öğretim
Radyo Televizyon ve Sinema II. Öğretim
Gazetecilik I. Öğretim
Gazetecilik II. Öğretim
Kaynak: Habermetre