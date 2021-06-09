2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınav Programları
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınav Programları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınav Programları
Habermetre - Haberler | Toplum

Halkla İlişkiler ve Tanıtım I. ÖğretimHalkla İlişkiler ve Tanıtım II. ÖğretimRadyo Televizyon ve Sinema I. ÖğretimRadyo Televizyon ve Sinema II. ÖğretimGazetecilik I. ÖğretimGazetecilik II. Öğretim.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım I. Öğretim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım II. Öğretim

Radyo Televizyon ve Sinema I. Öğretim

Radyo Televizyon ve Sinema II. Öğretim

Gazetecilik I. Öğretim

Gazetecilik II. Öğretim

Kaynak: Habermetre

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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Final Sınav Programları - Haberler
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