2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi
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2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi

16.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:58
2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi

Ara tatil sayısı geçtiğimiz dönem dörde çıkarılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene eğitimin geç başlaması nedeniyle ara tatillerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman 2021? MEB 2020-2021 eğitim takvimi | İlk ara tatil ne zaman 2020?

Ülkemizde ilk olarak Mart ayında koronavirüs vakasının görülmesi sonucunda eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim olacak şekilde devam edilmişti. 2020 - 2021 eğitim yılının hibrit eğitim sistemiyle başlamasından sonra ara tatillerin ne zaman olacağına dair sorular merak edildi. Ara tatil ne zaman 2021 - 2020?

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim modeliyle başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN

2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenciler için dört kez yapılacak ara tatillerden ilki 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ARA TATİL NE ZAMAN? ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre;

  • Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,
  • Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,
  • İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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