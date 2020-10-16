2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi

Ara tatil sayısı geçtiğimiz dönem dörde çıkarılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene eğitimin geç başlaması nedeniyle ara tatillerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman 2021? MEB 2020-2021 eğitim takvimi | İlk ara tatil ne zaman 2020?