2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı
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2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı

İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan - Haberler | Spor

- 2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı.

- 2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı

İSTANBUL - ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı.

ING Basketbol Süper Lig final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Kariyerinin 15. lig şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes, mücadele sonunda Ülker Arena'da düzenlenen törende kupasına kavuştu. Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Final serisinin en değerli oyuncusu ise Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu.

2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes kupasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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