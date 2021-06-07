2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
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2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu

2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Final serisinin 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Final serisinin 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes oldu. Final serisinde 2-0 önde Fenerbahçe deplasmanına çıkan Anadolu Efes, sarı-lacivertlileri 93-66 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve kariyerinin 15. şampiyonluğuna ulaştı. Geçtiğimiz sezon korona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamazken, Efes, bir önceki sezon olan 2018-2019 şampiyonluk unvanını da korumuş oldu.

Efes, serinin diğer iki mücadelesinden parkeden 111-71 ve 95-73'lük galibiyetlerle ayrılmıştı.

Sezonu iki kupa ile tamamladı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Euroleague Final Four'da, Barcelona'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan Ergin Ataman ve takımı, Basketbol Süper Ligi final serisinde 3-0'la Fenerbahçe'yi de yenerek sezonu iki kupa ile tamamladı. - İSTANBUL

2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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