2020-2021 Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı Yapıldı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sistemi bu tarihlerde 09. 00 ile 22. 00 saatleri arasında öğrencilerimizin erişimine açılmış olup, toplamda 156. 922 oturumdan oluşan sınavlara 61. 678 öğrencimiz online (çevrimiçi) olarak katılım sağlamıştır.

Kaynak: Habermetre