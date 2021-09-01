2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü

Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Yedek Parça Temin Yönteminin Seçim Modeli: Uluslararası Bilişim Firmasında Uygulama' başlıklı projesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Yıldız Özcan ile 'Endüstri 4.