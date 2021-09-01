2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
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2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü

2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Habermetre - Haberler | Toplum

Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Yedek Parça Temin Yönteminin Seçim Modeli: Uluslararası Bilişim Firmasında Uygulama' başlıklı projesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Yıldız Özcan ile 'Endüstri 4.

Yılın En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Yedek Parça Temin Yönteminin Seçim Modeli: Uluslararası Bilişim Firmasında Uygulama' başlıklı projesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Yıldız Özcan ile 'Endüstri 4. 0'ın Etkisiyle Depo Yönetimi ve Lojistik: Lojistik 4. 0'ın İstanbul Bölgesinde Uygulama Seviyesi Üzerine Bir Araştırma' başlıklı projesi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cengizhan Sezgin aldı.

Yıldız Özcan, tez çalışmasını Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak danışmanlığında tamamlamıştır. Cengizhan Sezgin, tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Balcı Varol danışmanlığında tamamlamıştır.

Ödül alan öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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