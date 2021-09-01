2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü Feriştah Tuğrul aldı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü Feriştah Tuğrul aldı.

2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü Feriştah Tuğrul aldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü 'Mermer Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Çalışanlar Üzerindeki Algı' başlıklı projesi ile İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Feriştah Tuğrul aldı.

Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü 'Mermer Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Çalışanlar Üzerindeki Algı' başlıklı projesi ile İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Feriştah Tuğrul aldı. Ödül kazanan dönem projesinin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Nigar Çağla Mutlucan yaptı.

Ödül alan öğrencimizi ve danışman hocamızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü Feriştah Tuğrul aldı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:54:24. #1.15#

title