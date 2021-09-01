2020-2021 Akademik Yılı En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü Feriştah Tuğrul aldı.

Yılın En İyi Yüksek Lisans Dönem Projesi Ödülünü 'Mermer Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Çalışanlar Üzerindeki Algı' başlıklı projesi ile İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Feriştah Tuğrul aldı.