2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı Düzenlendi 10-03-2021 - Haberler
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2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı Düzenlendi 10-03-2021

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2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı Düzenlendi 10-03-2021

Okulumuz 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı 26. 02. 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Okulumuz 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı 26. 02. 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Uyum programında Doç. Dr. Tülin YILDIZ tarafından Sağlık Yüksekokulu ve Hemşirelik Bölümü tanıtımı, Doç. Dr. A. Handan DÖKMECİ tarafından Acil Yardım Afet Yönetimi Bölüm tanıtımı, Prof. Dr. Türker BİLGEN tarafından Beslenme ve Diyetetik Bölüm tanıtımı yapıldı. Sağlık Yüksekokulu Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR ise okul idari yapısından söz etti. Okul müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ; Hemşirelik Bölümünde görevine yeni başlayan Öğr. Gör. Dr. Aysun PERİM KETENCİLER, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünde görevine yeni başlayan Araş. Gör. Öznur AKDUMAN ve İdari personel olarak görevine yeni başlayan Deniz GÖNÜLTAŞ'a başarılar diledi.

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Haber: 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik ve İdari Personel Uyum Programı Düzenlendi 10-03-2021 - Haberler
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