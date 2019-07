Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, katsayı engelinin 2009 yılında ortadan kalktığını belirterek, "Tam 10 yıl sonra da böyle bir başarı ortaya çıktı. Asıl başarı seneye ve bir sonraki sene ortaya çıkacak." dedi.

Yılmaz, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER iş birliğinde Fatih'teki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlene 2019 YKS Zirvedekiler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

1994'te imam hatip lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında ilk derecelerini aldığını belirten Yılmaz, "Türkiye birincisi çıkardı ve ne olduysa ondan sonra başladı. 'Bu imam hatip mezunları niçin imam olmuyor? Aslında onlar imam ama niçin hukuka, tıbba, farklı fakültelere gidiyor.' diye birileri rahatsız oldu ve 28 şubat süreci başladı." diye konuştu.

Yılmaz, 1997 yılında kesintisiz eğitim kabul edilerek imam hatiplilerin orta kısmının kapatıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üniversite sınavına girişlerde 1999 yılında katsayı engeli getirildi. Bakın 99 yılından tam 20 yıl sonra, bu katsayı engeli sonrasında ilk defa imam hatip mezunları, sizler Türkiye'de derece aldınız. Bu çok anlamlı. Biz bu anlamlı dereceyi sizlerle paylaşmalıydık. Katsayı engeli 2009 yılında kalktı. Tam 10 yıl sonra da böyle bir başarı ortaya çıktı. Asıl başarı seneye ve bir sonraki sene ortaya çıkacak."

"Okullarımızın sadece Türkiye'de değil dünyada çalışmasını bekleyen nesiller var"

Yılmaz, imam hatipli öğrencilerin çok fazla sorumluluğu olduğunu, bu nedenle çok fazla çalışması gerektiğini söyledi.

İmam hatiplilerin bir isminin olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları kurulduğundan beri medeniyetimizin ihyası ve inşası için misyonu olan okullar. Bu okullarımızın sadece Türkiye'de değil dünyada çalışmasını bekleyen nesiller var. Biz onun için çalışacağız. Biz bir diploma almak, meslek edinmek için çalışmayız; bizim bir idealimiz, ufkumuz, anlayışımız, davamız var. Onun için çalışırız. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız, mezara kadar çalışırız. Sizin çabalarınız, çalışmalarınız, imam hatip okullarıyla ilgili ileri geri konuşup bu okulların başarısı ve bu okullar üzerinden din eğitimi üzerine bir takım olumsuz cümleler kuranlara cevap oldu."

"İmam hatip okullarının misyonu gereği ayrı bir sorumluğu var"

İmam hatiplilerin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bütün yavrularımız din eğitimi alıyor. İmam hatip okullarının misyonu gereği ayrı bir sorumluğu var, her tarafta mezunların bir birlikteliği var. Sizler bu büyük ailenin bir ferdisiniz. Siz burada kendinizi, kendi öz ailenizi, okullarınızı, elbette bizim bakanlığımızı, bizi temsil ediyorsunuz. Ama unutmayın siz imam hatipli olarak imam hatiplileri temsil ediyorsunuz. Bu temsiliyetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu büyük ailenin ferdi olduğunuzdan dolayı ömür boyu mutluluk yaşayacaksınız."

- "Ortada ciddi bir başarı var"

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ise toplantıda olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ortada ciddi bir başarının olduğunu, bu başarının da sıradan bir başarı olmadığını belirten Maşalı, "Bu başarı çok fazla kişinin katkısıyla oluşacak bir başarı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İmam hatip, sadece kendini düşünen, kendi dışındaki insanları bir tarafa iten, başarılarını sadece kendi başarısından ibaret gören bir camia hiçbir zaman olmamıştır. Ortada bir başarı varsa bu başarıyı önce kendi camiası, sonra ülkesi, sonra tüm İslam dünyası için onunda ötesinde tüm insanlık için anlamlı, değerli gören bir camiadır bu camia. Bu başarıyı bütün boyutlarıyla değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İmam hatipli gençlerimize destek ve katkı sağlamak için gayret içerisindeyiz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da imam hatip camiası adına bugünün önemli olduğunu söyledi.

İmam hatip camiası adına mutlu ve gururlu olduklarını anlatan Çal, "Her zaman toplumdaki imam hatip başarının gösterilmesi çok önemli ve çok değerli. Biz 2019 yılı içerisinde özellikle imam hatip serüveninin çok daha güzel, başarılı günlere geleceğini gördük ve inandık. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de siz sevgili öğrencilerimiz oldu. Bizlere bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çal, imam hatipli gençlere her zaman yürekten inandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizler de artık kendinizi öncelikli olarak bir imam hatipli olarak tanımlayacaksınız ve bütün hayatınız boyunca bunu gururla taşıyacaksınız. ilk 1000'e girerek katkıyı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de ÖNDER olarak imam hatipli gençlerimize destek olmak ve katkı sağlamak için gayret içerisindeyiz. Geçmişteki büyüklerimizin yaptığı gibi bizler de yüksek motivasyonla bu desteği vermeye devam ediyoruz, vermeye devam edeceğiz. İmam hatiplilerin, bu toplumun gelişiminde, bu ülkenin ayakta durmasında, bu ülkenin dünya üzerinde söz sahibi olmasında ciddi katkıları oluyor."

Konuşmaların ardından YKS'de ilk 1000'e giren öğrenciler ve bu öğrencilerin eğitim gördüğü okulların müdürlerine ödül verildi.

Programa, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ayrıca programa katılanların bugün Boğaz gezisi de yapacağı öğrenildi.

2019 YKS Zirvedekiler Buluşması, yarın sona erecek.

Kaynak: AA