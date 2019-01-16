2019 Yılının İlk Fka Toplantısı Bingöl'de Yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2019 yılı ilk toplantısı Bingöl'de yapıldı.

2019 yılının ilk FKA toplantısı Bingöl'ün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Vali Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Malatya Valisi Aydın Baruş, il belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan FKA Dönem Başkanı Tunceli Valisi Tuncay Sonel,"Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri olarak 2019 yılının ilk toplantısını Bingöl'de yapıyoruz. Valiler, belediye başkanlarımız hepsi burada. Biz bu toplantının hem dört ilimize hem memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2019 yılının da milletimize ve ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Ayrıca bugün ev sahipliğini yapan Bingöl valimiz ve belediye başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz"dedi.

Ardından FKA yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA