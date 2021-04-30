2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI
İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 Haziran 2019 tarihinde tabancayla vurularak öldürülen Veysi Oktay'ın katil zanlısı E.V. (42), saklandığı evin mutfağında dolabın içinden gizli bir geçiş bölümüyle oluşturulan odada yakalandı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 Haziran 2019 tarihinde tabancayla vurularak öldürülen Veysi Oktay'ın katil zanlısı E.V. (42), saklandığı evin mutfağında dolabın içinden gizli bir geçiş bölümüyle oluşturulan odada yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı