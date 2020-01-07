2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti

07.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:04

Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında tüketicilerin ilk tercihi oldu. Outletler piyasayı canlandırırken en çok artış ayakkabı ve pantolon kategorisinde oldu. Yıl boyunca ziyaretçilerine uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan, dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet de kampanya ve indirimleri ile ekonomiye katkı sağladı.



Outlet alışveriş keyfini ekstra indirimlerle daha da cazip hale getiren Venezia Mega Outlet, yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2019 yılı içerisinde tüketicilerin outletlere ilgisine dikkat çeken Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Outlet AVM'ler, AVM sektörü içinde son derece önemli bir yer tutuyor. Tüketiciler dünyaca ünlü markaların ürünlerini outletler sayesinde uygun fiyatlara senenin her döneminde bulabiliyorlar. Bu da tüketici tercihlerini etkiliyor. Biz AVM olarak tüketici tercihlerini ilk sırada tutuyoruz. Yıl boyunca outlet konseptimizi ön plana çıkararak, stratejimizi indirimli alışveriş üzerine oluşturduk. Farklı profilde ve yaş grubunda ziyaretçiye hitap etmeyi hedefledik" dedi.



2019 yılı alışveriş trendlerinden de bahseden Isıgöllü, "Bu yılın alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında en çok ayakkabı ve pantolon kategorisinde artış olduğunu görüyoruz. Bunun dışında son dönemde havaların soğuması da alışveriş kararlarını etkilemeye başladı. Özellikle atkı, bere satışlarında bir artış söz konusudur" diye konuştu.



İndirim Panayırları ile esnafa destek



Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yapan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar katıyla da ürün çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyor. AVM olarak gerçekleştirdikleri İndirim Panayırları ile güçlü ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve küçük esnafa destek olmayı hedeflediklerini belirten Oğuz Isıgöllü "Bu tarz indirim panayırları ile küçük esnafın tüketim kültürü içerisinde var olmaları için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Çan eğrisinden ziyade hem esnaf hem tüketici hem de AVM'ler olarak bütün dinamiklerin ortak bir yükselişe geçmesi ekonomiyi güçlendirecektir. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu tarz etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA