2019 yılında Samsun'da 15 bin 652 canlı bebek doğdu
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2019 yılında Samsun'da 15 bin 652 canlı bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki nüfus ve taşıt konusundaki istatistik verilerini paylaştı.

2019 yılında Samsun'da 15 bin 652 canlı bebek doğdu
03.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki nüfus ve taşıt konusundaki istatistik verilerini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre 2019 yılında Samsun'da canlı doğan bebek sayısı 15 bin 652 olurken, nüfusun yüzde 15'ini genç nüfus oluşturdu.

2019 yılında Samsun'da ortalama hane halkı büyüklüğü 3,28 oldu. Bu rakam Tokat'ta 3,18, Çorum'da 2,98, Amasya'da 3,05 olarak gerçekleşti. Samsun'da canlı doğan bebek sayısı 15 bin 652 olurken diğer iller Tokat'ta 6 bin 667, Çorum'da 5 bin 899, Amasya'da 3 bin 508 olarak canlı bebek doğumu gerçekleşti. Samsun'da nüfusun yüzde 15'ini ise genç nüfus oluşturuyor.

283 binaya yapı ruhsatı verildi

Samsun'da 2020 yılının ilk üç ayında toplam 283 binaya yapı ruhsatı verildi. Bu rakam yapı ruhsatı verilen diğer illerde Tokat'ta 130 bin, Çorum'da 79 bin, Amasya'da 55 bin olarak gerçekleşti. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Samsun'da 2020 Nisan ayında 754 konut Tokat'ta, 2020 Nisan ayında 239 konut, Çorum'da 2020 Nisan ayında 258 konut, Amasya'da 2020 Nisan ayında 165 konut satıldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısında ise Samsun'da Nisan ayı sonu itibarıyla kayıtlı araç sayısı 364 bin 327 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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