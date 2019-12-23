2019 yılında euronews Türkçe'de sizden en çok 'tık' alan haberler
euronews Türkçe'nin okurları 2019 boyunca en çok hangi haberleri okudu? Yanıtlar İran'ın plutonyum reaktöründen, Şii ile Sünni arasındaki farka kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor.
euronews Türkçe takipçileri 2019 boyunca en çok hangi haberleri okudu? Yanıtlar İran'ın plütonyum reaktöründen, Şii ile Sünni arasındaki farka kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor.
Uzay görevleri üç başlıkla listede en fazla yeri edinirken, İran'daki nükleer çalışmalar ve Katolik Kilisesi'ne dair skandallar 2019 boyunca euronews Türkçe'nin yayımladığı tüm içerikler içinde en fazla tıklandı. Euronews.com'da Görüntüle