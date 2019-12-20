2019 yılında Artvin'de 897 çift dünya evine girdi
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2019 yılında Artvin'de 897 çift dünya evine girdi

Artvin'de Aralık ayı itibariyle 897 çift evlenirken, 66 kişi ise boşanmak için adliyeye başvurdu.

20.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:20
2019 yılında Artvin'de 897 çift dünya evine girdi

'de ayı itibariyle 897 çift evlenirken, 66 kişi ise boşanmak için adliyeye başvurdu.


Artvin'de 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 897 kişi dünya evine girdi. İl ve ilçe belediyelerden alınan verilere göre 67, 79, Borçka 128, Hopa 155, Arhavi 123, Ardanuç 36, Merkez 204, Murgul 25, Yusufeli ilçesinde ise 89 kişi belediye nikah memuru tarafından nikahları kıyıldı.


Öte yandan ise 66 kişi boşanmak için Artvin Adliyesi'ne giderek başvuruda bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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