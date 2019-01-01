2019 Yılına Özel Olarak 2019 Adet Fidan Dağıtıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da alışveriş merkezinde Orman Fidanlık Müdürlüğü işbirliğiyle vatandaşlara 2019 yılına özel olarak 2019 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin, Orman Fidanlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 2019 yılına özel 2019 adet fidan, ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik, her yaş grubundan ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, AVM'nin ortak kullanım alanında kurulan stantta, vatandaşlara fidan dağıtırken, "Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımıza fidan dağıtarak yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini istiyoruz" dedi.

Ormanların önemine dikkati çeken Ulukan, doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini, bu nedenle ailelere de bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade ederek, "İlkokul çağındaki çocuklarımıza orman sevgisini kazandırmak için fidanlığımızda fidanların nasıl dikilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğretiyoruz. Gelecek nesillerimiz için nefes alınmasını sağlayacak daha fazla yeşil alanlar oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

Samsun Piazza AVM ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, 2019 yılına özel 2019 adet fidanın toprakla buluşması için ücretsiz olarak dağıtımı sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA