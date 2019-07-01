2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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