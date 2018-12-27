2019 Yılı 'Tanıklık' Ücretleri Belirlendi

Tanıklık ücretleri 2019 yılında 20 ila 40 TL bandına çekildi. 2018'de bu aralık 15-40 TL arasında bulunuyordu.

Adalet Bakanlığı'nın ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 20 ila 40 Türk Lirasına kadar ücret ödenecek. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Ayrıca tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA