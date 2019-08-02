2019 yılı proje teklif çağrısı sonuçları belli oldu

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 7 Mart-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında proje başvurusu kabul edilen 2019 Yılı Mali Destek Programlarının sonuçları açıklandı. Üç program kapsamında başarılı bulunan 42 proje 15 milyon TL'lik kaynağı kullanacak.

Ajans Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 22 proje, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 1 proje, İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 19 proje desteklenmeye uygun bulundu. Üç program için ayrılan bütçe toplam 15 milyon TL oldu.

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 22 proje desteklenmeye uygun görüldü, Turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üst yapılarının/alt yapılarının güçlendirilmesi, bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi gibi öncelikleri taşıyan Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına toplam 36 proje başvurmuştu.

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 19 proje desteklenmeye uygun bulundu. İmalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması, mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi gibi önceliklere sahip İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına 33 proje başvurmuştu.

Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 1 proje desteklenmeye uygun bulundu. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, Bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması gibi önceliklerini taşıyan Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına 3 proje başvurmuştu.

Sonuçlar hakkında bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum olarak bölgede gelişme ekseni olarak değerlendirdikleri sektörlere dönük bir program geliştirdiklerini belirtti.

Şahin şunları söyledi:

"Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte Bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 86 milyon TL'lik bir tutarını yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 140 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir. Ajansımız bu yıl daha tematik başlıklarda destek programlarını açıkladı. Ülkemizde mesleki eğitimin geldiği noktada ciddi uygulama eksikleri var, açtığımız programla mesleki eğitim alan ara elemanın sektör deneyimine ve gerçeklerine uygun bir şekilde yetişmesini sağlamak azmindeyiz. Bu program kapsamında eğitim kurumlarımızın makine, ekipman eksiklerinin giderilmesine destek olacağız. Okullarımızın ilgisi biz oldukça mutlu etti. Yine Trakya'nın en güçlü olduğu sektörlerden süt ve süt ürünlerinde birlik ve kooperatiflerimizi destekleyeceğiz. Burada bir olma ve birlikte iş yapmak bizim için önemli bir olgudur. Bölgemizdeki işletme büyüklükleri istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla alt yapıyı sektörün gerçeklerine uygun olarak yenilemek ve yatırım yapmak için kooperatif veya birlik olarak hareket etmek gerekiyor. Bu program ile de birlik ve kooperatiflerimizin kurumsal kapasitelerini artırmak ve pazarlama kapasitelerini artırmak temel amacımızdı. Bu programa arzuladığımız sayıda başvuru olmadı ne yazık ki, bu nedenle artan bir miktar bütçeyi diğer programlara aktardık. Turizmde ise 2019 yılında kar amacı gütmeyen kurumların projelerine destek olacağız. Özellikle turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların geliştirilmesi, bölge içinde turizm noktalarının çeşitlendirilmesi, alternatif turizm faaliyetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Destek almaya hak kazanan projeler Trakya'nın önemli turizm bölgelerindeki altyapının gelişmesine katkıda bulunacak. 2019 Mali Destek Programları sonuçlarının Trakya'ya ve ülkemize hayırlar getirmesini ve bol kazançlara vesile olmasını dilerim."

2019 yılı Mali Destek Programları sonuçlarına ve diğer ayrıntılara Trakya Kalkınma Ajansının www.trakyaka.org.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA