2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri - Akçay ve Bülbül
- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın kürsüye çıkışı Erkan Akçay'ın konuşması MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün kürsüye çıkışı Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin...
- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın kürsüye çıkışı
Erkan Akçay'ın konuşması
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün kürsüye çıkışı
Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül görüşmelere katılarak konuşma yaptı.