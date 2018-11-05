2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul havalimanıyla ilgili olarak, "Yolcu beraberindeki bagajlar için kayıp ve hasarları minimuma indirecek 45 kilometrelik bagaj konveyörü tesis edildi. Terminal, yolcu konfor ve akışını sağlayacak şekilde yönlendirme panoları ve yolcunun her türkülü konforunu sağlayacak 665 adet yürüyen merdiven, bant ve asansörler ile donatılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı ve sunum yaptı. Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin marka değerini arttıracağını belirterek, "İstanbul havalimanı ülkemizde Doğu-Batı, kuzey-güney aksları arasında önemli bir transit merkez haine getirecektir. Havayolu taşınmazımızla ülkemiz hava kargo alanında önemli bir avantaj elde etti" ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve iletişim alanında çok önemli projeleri 2003 yılından beri 515 milyar 500 milyon TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerinin vurgulayan Bakan Turhan, "Yatırımları gerçekleştirirken sadece kamu kaynaklarını kullanamıyoruz. yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi için son derece önemlidir. Bunu göz önünde bulundurarak özel sektörün dinamizmi ile harekete geçirdik. Yaklaşık 131 milyar TL kamu özel işbirliği projesinin başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 73'ü tamamlandı, kamu özel işbirliği projeleri ile 36 milyar TL yatırım ülkemize kazandırılacaktır. Yatırım portföyümüzde 516 ana proje olmak üzere 3 bin 47 proje var. Proje stokumuzun büyüklüğü 390 milyar TL'dir, bunun 79 milyarını gerçekleştirdi" diye konuştu.

Bakan Turhan, havacılıkta Türkiye'nin hizmet alan sayısı bakımında dünya ortalamasının üç katına yakın oranında büyüme sağladığına işaret ederek, "Bugün 5 tarifeli havayolu şirketiyle 7 merkezden 56 havalimanına uçuyoruz. 2003 yılında iki hava yolu şirketiyle 50 ülkede 60 noktaya uçuyorduk. Bugün 120 ülkede 316 noktaya uçulabiliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın açılışını 29 Ekim'den yaptıklarını kaydeden Turhan, "Yolcu beraberindeki bagajlar için kayıp ve hasarları minimuma indirecek 45 kilometrelik bagaj konveyörü tesis edildi. Terminal, yolcu konfor ve akışını sağlayacak şekilde yönlendirme panoları ve yolcunun her türkülü konforunu sağlayacak 665 adet yürüyen merdiven, bant ve asansörler ile donatılmıştır" dedi. - ANKARA