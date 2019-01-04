2019 Yılı İçin Yol Haritası Belirlendi

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı 1. Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Göbeklitepe başta olmak üzere Şanlıurfa'nın turizm, sanayi ve ekonomik alandaki gelişmeleri ile 2019 yılında ele alınması gereken yol haritası belirlendi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı 1. Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı Hasan Meral, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile düzenlendi.

2018 yılı içerisinde yapılan yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısında 2019 yılı için izlenmesi gereken yol haritası hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Şanlıurfa'da özellikle Göbelitepe başta olmak üzere turizm, sanayi, ekonomi gibi konularda görüşlerin sunulduğu toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 proje için de protokoller imzalandı.

Protokole göre ajans tarafından Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 'Hazreti Eyüp Peygamber Makamı Rehabilitasyonu', 'Edessa'dan Fırat'a Turizm Yolu Projesi', 'Şanlıurfa Fuar Merkezinin Teknik Donanım ve Tefrişatı' ve 'Viranşehir - Ceylanpınar Katı Atık Entegre Tesisinin Fizibilite Çalışmalarının Yapılması' konularında maddi destek sağlandı. Programda ayrıca Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 'Kültür Adası Restorasyon ve İşlevlendirme Projesi', Ticaret ve Sanayi Odasının 'Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi Projesi' ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş'nin 'Şanlıurfa Tekno-İşgem ve Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projeleri' için de protokoller imzalandı.

"Şanlıurfa'nın gelişimine katkı sunan tüm çalışmalarda varız"

Protokollerin imzalanmasının ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Turizm anlamında konaklama dünyanın hiç bir yerinde sadece ve sadece kamu yatırımları ile olmaz. Şuan toplantımızda özel sektör temsilcilerinin hepsi var. Yatırım konusunda şehrimizin planlamalarında otelcilik alanlarının olduğu ve yine sur içi tüm yapılarımızın butik otel yapılabileceği ve başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere hep birlikte tüm yatırımcıları ilimize davet etmemiz lazım. Çünkü otelcilik hizmetinin kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için özel sektörün bu işin içerisinde mutlak suretle olması gerekir. Esnaf Sanatkarlar Birliği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında ve yine aynı şekilde Tarım İl Müdürlüğümüz hijyen konusundaki denetimlerini sürdürmelidir. Birlikte hareket ederek esnafımızın denetlenmesi ve hususların belirtilmesi gerekiyor. Göbeklitepe hikayesi ve yine yazılı, görsel ve film hususunda çalışmaların sürdürülmesi çok önemlidir. Bu değerimizin sınır ötesine taşınması tartışılmaz bir husus. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yapılacak çalışmalar konusunda hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Turizm rotaları konusunda zaten hazırlanmış olan projelerden bir tanesidir. Şuan protokolünü de imzaladık. Rotalar doğru bir şekilde belirlenmeli. Gerek tüm levhalar ve işaretlemeler uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Eski Urfa'nın trafikten arındırılmasının Ulaşım Koordinasyon Merkezi olarak şu an gündemimizde. Bu konuda kesinlikle şehirden destek gelmesi lazım. Bir sokağı bir bölgeyi trafiğe kapatmanız sosyal duyarlılığa yol açıyor. Onun için şehrin tümünün bu konuda karar alması lazım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak alınan kararları anında uygularız. Ancak şehrin bu noktadaki yaklaşımı, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum kuruluşları, meslek grupları ve siyaset camiasının üzerindedir. Tüm tanıtım unsurlarında Göbeklitepe tanıtım logosunun kullanılması da faydalı olur. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli adımları atacağız. Bakanlık noktasında da Kültür İl Müdürlüğümüzün bakışı doğru. Topyekun bir tanıtım yapmamız lazım. Göbeklitepe, diğer ülkeler tarafından Türkiye'de en çok merak edilen bir yer. Onun için bizler devlet adamlarını da şehrimize davet etmemiz gerekiyor. Böylelikle dikkatler tamamıyla Göbeklitepe üzerinde olur. Tüm değerlendirmelerimiz bunlar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu konular üzerinde hassasiyetle duracağız" dedi.

"Arap yatırımcılar yatırımlarına başlıyorlar"

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin ise "Ne Göbeklitepe temasını öne çıkarmak bizi kurtarabilir, ne de Halil İbrahim Şehri teması bizi öne çıkarır. Akıllıca değerlendirmemiz halinde her biri Şanlıurfa'yı bir Şanlıurfa yapacak değerlerimiz var. Sadece Göbeklitepe'den, sadece Balıklıgöl'den ibaret göremeyiz. Şanlıurfa'yı tek başına tarımdan da ibaret göremeyiz. Tek eksenli bir kalkınmayla arzuladığımız refah düzeyine ulaşmamız mümkün değil. Belli başlı öncü sektörlerin birlikte yürümesi lazım" dedi. Sanayileşme konusunda Şanlıurfa'nın önemli mesafeler kaydettiğini belirten Vali Erin, yatırımcılara fabrika yeri temin etme konusunda yeni çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi. Yerli yatırımcıların yanı sıra, yabancı yatırımcılara da değinen Vali Erin, "Suriye'den başka ülkelere yerleşmiş olan Arap kardeşlerimizin de yatırım talepleri için sanayi bölgemizin batı kısmında yüz dönümlük alanın tapu işlemleri tamamlandı ve bu ay içerisinde ilk etapta üç Suriyeli yatırımcımız üç fabrikayla başlayacaklar ve devamı da gelecek" şeklinde konuştu.

Eğitimle ilgili konuşmasında Şanlıurfa'da en çok da zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Vali Erin, "Kendi aramızdaki kavgaları, didişmeleri bitirmedikçe, en küçük tartışmalarda cana kıymaktan vazgeçmedikçe kalkınmayı, gelişmeyi ve bunların altında yatan refah düzeyini yakalama şansımız yok. Şanlıurfa'nın her ilçesine her köşesine yayılmış olan bu kavgalardan hızla uzaklaşmamız lazım. Bunun için de zihniyet değişikliğinin gerekli olduğunu biliyoruz. Bu noktada biz devlet yöneticilerine düşen uzlaştırıcı, birleştirici, ayıpları örtücü, faziletleri ön plana çıkaran bir anlayışı benimsememiz gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda da oluşturacağımız çalışma gruplarıyla köy köy, mahalle mahalle çıkıp birlikte yaşamanın, dayanışmanın, hoşgörünün güzelliklerini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı görüşlerin değerlendirmesi ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA