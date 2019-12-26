2019 yılı değerlendirme toplantısı
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2019 yılı değerlendirme toplantısı

Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

26.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:13
2019 yılı değerlendirme toplantısı

Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Başkanlığında, ilçe ve şube müdürlerinin katılımlarıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda "2019 yılı İl Müdürlüğü iş ve işlemleri değerlendirme toplantısı" yapıldı. İl Müdürü Kadıoğlu, toplantıda 2019 yılında yapılan iş ve işlemler ile karşılaşılan problemlerin gözden geçirildiğini ifade ederek, "2020 yılında özellikle İlimiz tarımı için önemli görülen proje ve çalışmalar ele alınmış ve çiftçilerimizde farkındalık oluşturacak eğitim ve yayım çalışmalarının planlaması yapılmıştır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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