2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'de ayrımcılık söz konusu değildir. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Sünni, Alevi hangi kökenden ve inançtan olursa olsun kanun önünde herkes eşittir." dedi.

Bütçe Kanunu'nun 13. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, ülkede düşünce ve ifade hürriyetinde kısıtlamalar olduğunu belirterek, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün dünya ve Türkiye'deki tutuklu gazetecilere ilişkin verilerini paylaştı.

Bahşi, "Türkiye tutuklu profesyonel gazeteciler açısından dünya birincisidir." ifadelerini kullandı.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, belediyelerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Anadolu'da birçok belediyenin borçlarını ödemekte zorlandığını belirten Kaşlı, "Belediyelerin kamu yararına ve bölge halkının faydasına olan projeleri desteklenmelidir." diye konuştu.

Asimilasyon tartışması

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de "Kürtler başta olmak üzere, Lazlar, Ermeniler ve diğer etnik unsurların sistematik olarak asimilasyona uğratıldığını" iddia etti.

Koçyiğit'in, Maraş ve Çorum olaylarını anımsatarak, "Alevilerin katledildiğini" ileri sürmesi üzerine, yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Bunlar hakikati ortaya koymuyor. Türkiye'de ayrımcılık söz konusu değildir. Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Sünni, Alevi hangi kökenden ve inançtan olursa olsun kanun önünde herkes eşittir. Asimilasyon söz konusu değildir. Herkesin kendi dilini, kültürünü öğrenmesi ve yaşaması konusunda düzenlemeler iktidarlarımız döneminde yapılmıştır." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Akbaşoğlu'nun, Maraş ve Çorum olayları sırasında "CHP'nin iktidarda" olduğunu söylemesi üzerine, söz alarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılındaki "Şu anda kimse ret ve inkar politikası uygulamıyor. Artık asimilasyon politikaları uygulanmıyor." şeklindeki açıklamasını okudu.

Altay, Erdoğan'ın bu sözleriyle AK Parti'li milletvekillerin ters düştüğünü öne sürdü.

Altay, Maraş ve Çorum olaylarının da Türkiye'de kamplaşma yaratmak isteyen emperyalist oyunların parçası olduğunu ve bu oyunların aynı kumanda masasında organize edildiğini bildirdi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin 13. maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA