2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.
TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Toplantıda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesinin görüşmelerine geçildi.
Madde üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın aldı.
Kaynak: AA