2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri, TBMM Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti.

Özel, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Savunma, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde aleyhte söz aldı.

1972'de orduya girdiğinde, ordunun tüm askeri öğrencileri gibi bir gün Genelkurmay Başkanı olmak isteyen birine, 2015'te bu hayalin nasip olduğunu söyleyen Özel, bu Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın, üniformayı çıkardığını, siyasileştiğini, bazı eleştirilere muhatap olacağını savundu.

Akar'ın 3. Kolordu Komutanı iken, kumpas davalarında, kumpas mağduru bütün subay, astsubay, amiral, generallerin, bilirkişi raporuyla bunun kumpas olduğunun ortaya çıkmasını beklerken, icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını öne süren Özel, Erdoğan'ın, bugün FETÖ'den firari olduğunu söyledi.

Özel, Akar'ın, Türk askerinin başına çuval geçirten ABD'li komutan Odierno'dan, üstün liyakat madalyası aldığını öne sürdü. Özgür Özel, "rejime kast eden anayasa değişikliği" hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışındayken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki cumhurbaşkanının bahçesine inip, "o seçime apoletlerin, militarizmin gölgesini düşüren" birinin Milli Savunma Bakanlığından bahsettiklerini savundu.

Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi." diye sitem ettiğini öne süren Özel, buna rağmen Akar'ın, "1923, değerlerimizden kopma dönemidir." diyen; Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ve "TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren" Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Özel'e tepki gösterdi. CHP sıralarına doğru yürüyen Cora'yı, AK Parti milletvekilleri araya girerek engelledi. CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi.

-Gaziantep Devlet Hastanesi ziyareti

Aranın ardından Özel'e yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceden hazırlandığı belli olan Özel'in bu konuşmasını, başlangıcı, sonu ve ortasında kınadığını ifade etti.

Akar, bunların sağda, solda, bilen, bilmeyen herkesin konuştuğu konular olduğunu, bu konulara açıklık getirmesi için Özel'in konuşmasını bir fırsat olarak nitelendirdiğini belirtti.

Hulusi Akar, mahkeme dosyaları, devletin kayıtlarında, tutanaklarda var olan şeyleri bilmeden, sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme açısından bunun bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Bilirkişi raporunda kendisinin bir dahilinin bulunmadığını, bunu herkesin bildiğini, bütün kayıtlarda olduğunu ifade eden Akar, "Ahmet Erdoğan adlı kişinin, benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahilimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını, kayıtları inceleyen bilir. İnceleyin." dedi.

Gaziantep Devlet Hastanesi ziyaretini anımsatan Akar, şehitlerin, yaralıların olduğunu, söz konusu hastaneye, kuvvet komutanlarıyla yaralıları ziyarete gittiklerini anımsattı. Sözlerini sürdürürken CHP milletvekillerinin laf atması üzerine Akar, "Dinleyin. Cevap veriyorum." diye seslendi.

Hastane kapısında kendisini rektör, vali, belediye başkanının karşıladığını belirten Akar, "Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık, aşağıya doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam o sırada, rektör, 'Burada da eşim yatıyor' dedi. Orada gördüm o gazeteci hanımefendi olduğunu, serumlu. 'Merhaba, geçmiş olsun' dedik. Yanımda şahitler var. Bir iki dakika oturduktan sonra kalktık, devam ettik." dedi.

-"Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır"

Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine ise, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım." diye yanıt verdi.

Madalya konusunun dillere dolandığını belirten Akar, "Bu adet, gelenek, usul gibi olmuş. Madalya almayan yok, bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya paldır küldür verdiler, ne talebimiz var? Odierno'yu korumuyorum. Çuval geçiren bu değil."dedi.

Nuri Pakdil'i ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, terör örgütünün başına, hırsıza, uğursuza gitmediğini, bir hasta ziyareti niteliğinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının ödül verdiği, Cumhurbaşkanı'nın devlet madalyası verdiği bir sanat, devlet adamı olduğunu kaydetti. Akar, "Suç mu?" diye sordu.

-"Kafanızda tabanca varken..."

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, "başımıza geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini anımsattı. Akar, "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı." dedi.

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AK Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşması sırasında ise bir süre CHP'li milletvekilleri aynı şekilde karşılık verdi.

Kaynak: AA