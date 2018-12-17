2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arada sırada duyuyorum, 'okulların etrafında var' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır." dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İçişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde Hükümet adına yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 13 Aralık tarihi itibarıyla 38 milyon 282 bin olduğunu söyledi.

Diyarbakır'a 2016 yılında 122 bin turist gelmişken, bu yıl 500 bin turist geldiğini belirten Soylu, Mardin'e de 3 milyon turist geldiğini aktardı.

Soylu, geçen yıl 353 olan kadın cinayetlerinin bu yıl yüzde 22 azalışla 245"e düştüğünü ifade etti.

Son iki yılda polise yönelik kötü muamele şikayetlerinin yüzde 90 oranında azaldığını vurgulayan Soylu, sivil toplum kuruluşlarının üye sayısının 2004-2018 yılları arasında 7 milyon 100 binden 11,1 milyona; dernek sayısının da yüzde 63,8 artarak 114 bin 583'e çıktığını kaydetti.

Süleyman Soylu, Türkiye'de yasal gösterilere katılım oranının özellikle OHAL dönemine rağmen yükseldiğinin altını çizerek, "Toplumsal olaylara katılım OHAL öncesinde 23 ayda 48,1 milyondu, OHAL sonrasında 23 ayda yüzde 46,32 artışla 70,5 milyon olmuştur." dedi.

"Günlük ortalama hırsızlık sayısı 259'dan 203'e düştü"

Evden hırsızlığın bekçiliğin de fonksiyonel olmasıyla azaldığına işaret eden Soylu, günlük ortalama hırsızlık sayısının 259'dan 203'e düştüğünü belirtti.

Süleyman Soylu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, "Hırsızlar başka yerde de ondan." sözlerine, "Ben hırsızın kim olduğunu söylerim, oraya oturursun." karşılığını verdi.

2018 yılındaki 53 huzur uygulamasında aranan 37 bin 736 kişinin yakalandığını, 40 bin kilo uyuşturucu ve birçok suç unsurunun ele geçirildiğini söyleyen Soylu, bu yıl 275 suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "2016 yılında Türkiye'de PKK terör örgütünün yönlendirdiği kaçak sigaranın, toplam piyasa payı içerisinde oranı yüzde 21 idi. Bu oran, 2017 yılında yüzde 12,8'e, 2018'de ise yüzde 6,4'e düştü." ifadesini kullandı.

FETÖ ihanetiyle beraber ciddi bir dijital saldırıya maruz kaldıklarını vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin toplam kapasitesi bir yılda 45 bin dijital veriyi incelemekti. Bugün yılda 750 bin dijital veriyi inceleyen ve bu konuda mahkemelerimizin elini kuvvetlendiren bir çabayı da ortaya koyduk." diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılanları anlatan Soylu, "Arada sırada duyuyorum, 'okulların etrafında var' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın." ifadesini kullandı.

"Her yıl kazalarda 7 bin 400 insanın öldüğü bir ülke olmayacak"

Süleyman Soylu, ölümlü ve yaralamalı kazalar ile trafik kazalarına bağlı can kayıplarını azalttıklarını belirterek, "Aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla, artık benim ülkem her yıl 7 bin 400 insanın öldüğü bir ülke olmayacak." dedi.

15 gün önce Ağrı'ya gittiğini anımsatan Soylu, "Üç yıl önce Ağrı'ya gittiğimde Ağrı çöp dağlarından geçilmiyordu, oradan dönerken, 'Allah'ıma hamdolsun ölsem de gam yemem, Ağrı'yı böyle gördüm.' tweetini atmak durumunda kaldım." dedi.

Süleyman Soylu, Ağrı Havaalanı'ndan şehir merkezine doğru giderken yolun sağ tarafının yeşillendirilmiş, sol tarafında ise tertemiz binalar gördüğünü kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vali Bey beni bir spor salonuna götürdü. O spor salonundan 4 tane yaptırmış ve o salonda 150 kadın çalışıyor. Vali dedi ki; 'bu spor salonundan 4 tane var. Bursa'dan ve İstanbul'dan Ağrılı tekstilcileri aldım, getirdim ve 600 kadına burada istihdam sağladım.' Oradan bir yere daha götürdü, tekstil kent kurmuş. Toplam 55 bin metrekarenin 2019'un haziran ayında tamamlanacağı ve 6 bin 500 Ağrılı kadının çalışacağı bir tekstil merkezi ve tekstil kent kurmuş. Akşam beşten, altıdan sonra PKK terör örgütü yüzünden orada sokağa çıkamayan 15 yaşındaki çocuklar gecenin birinde bugün huzur içerisinde, güven içerisinde rahat şekilde dolaşıyorlar." diye konuştu.

(Bitti)