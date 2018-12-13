2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "3 işçimizi de kurtardık hamdolsun. Ufak tefek yaralanmalar var. Sağ salim kurtarılmış oldular" dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde, TBMM Genel Kurulunda Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Pekcan, gümrük muhafaza kolluk birimlerinin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirterek, gümrük muhafaza kolluk birimlerinin özlük haklarının diğer kolluk birimleriyle aynı seviyeye gelmesi için kendisinin de özel olarak çalışacağını bildirdi. Bunun bir süreç olduğunu ve bu seneki bütçede bu durumun yer almadığını ifade eden Pekcan, bu konunun zaman alacağını dile getirerek, kolluk birimlerinin özlük haklarının düzeltilmesinin kendisine kısmet olması dileğinde bulundu.

Konkordato ilanları

Konkordatoya ilişkin bir soruya cevap verirken Pekcan, "Anonim şirketlerde 294'e, limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı. Bunun 282'si İstanbul, 115'i Ankara, 65'i İzmir, 46'sı Kocaeli, 28'i Mersin, 25'i Bursa, 13'ü Hatay, 14'ü Kayseri, diğerleri de 260 civarında." diye konuştu.

2017'de açılan şirketin 110 bin 575, kapanan şirketin ise 30 bin 648 olduğunu kaydeden Pekcan, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112 bin 300, kapanan ticari firma sayısının 30 bin 700 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Ruhsar Pekcan, 2017'de esnafın açtığı iş yeri sayısının 215 bin 160, kapanan iş yeri sayısının da 89 bin 173 olduğunu, bu yıl açılan esnaf iş yeri sayısının 214 bin 133, kapanan iş yeri sayısının da 96 bin 851 olduğunu söyledi. Pekcan, net 117 bin 282 esnafın iş yeri açtığını belirtti.

Soma'daki maden kazası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçüğe ilişkin son bilgileri verdi.

Dönmez, "Kazayla ilgili 3 işçimizi de kurtardık hamdolsun. Ufak tefek yaralanmalar var. Sağ salim kurtarılmış oldular." dedi.

Yenilenebilir kaynakların enerji kurulu gücü içerisindeki payı ve üretimiyle ilgili bir soru üzerine Dönmez, toplam kurulu gücün 2018 itibarıyla 88 bin 177 megavat olduğunu ifade etti.

Hidroelektrik kaynaklar, rüzgar, jeotermal, güneş biyokütlenin kurulu gücü hakkında bilgi aktaran Dönmez, toplam yenilenebilir kaynakların kurulu gücünün 42 bin 241 megavat olduğunu kaydetti.

Yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulamasında ne kadar doğru yaptıklarını şimdi daha iyi anladıklarını vurgulayan Dönmez, şunları ifade etti:

"Avrupa Birliği de bunu tartışmaya başladı. Şimdi onlar da tek saat uygulamasına geçmek üzere harekete geçti. Sürekli yaz saati uygulamasına geçince tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 540 milyon liralık, 3 zamanlı tarifeler için de 800 milyon liralık bir tasarruf söz konusu. Hesap yanlışlığı şuradan kaynaklanıyor; gün içerisindeki toplam talep artışı sanki saat farkından kaynaklanıyormuş gibi algılanıyor. Burada kıyaslanması gereken saatler, gün doğumu ve gün batımındaki saatler olması lazım. Diğerlerini mevsimsellikten arındırdığınızda aslında bu hesabın doğruluğunu siz de görmüş olacaksınız."

Elektrik, doğal gaz maliyetleriyle alakalı sorular üzerine Dönmez, enerji maliyetlerinin aslında nihai tarifeleri belirlediğini dile getirdi.

Enerji maliyetlerindeki değişimler azalma yönünde olursa fiyatların düştüğünü, artış yönünde olursa da fiyatların arttığını anlatan Dönmez, "Sadece döviz veya enflasyon etkilemiyor, etkileyen başka unsurlar da var. Maliyetlerin içerisinde yatırım maliyetleri, işçilik giderleri, uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatları, emtia fiyatları, bunlar gibi unsurlar bir araya geliyor. Hakikaten çok kompleks, sofistike bir hesabı var. EPDK bu hesapları yapıyor ve sonunda bir tarife çıkıyor. Bu tarife de ulusal tarife olarak tüm ülkede uygulanıyor. Maliyetler düşerse indirim olması gayet normal. Biz de zaten bunun için çalışıyoruz. Şu anda yıl başına daha var. Ekipler maliyetleri tekrar çalışıyorlar ve gözden geçiriyorlar." açıklamasında bulundu.

"Hiçbir işçimiz endişe etmesin"

Afşin A Santrali'nin 2000 yılından önce yapılan işletme hakkı devir sözleşmesi kapsamında yeni sahibine devredildiğini, Danıştay onayından da geçtiğini belirten Dönmez, "Ama orada hiçbir işçimiz endişe etmesin, gerek bizde gerekse taşeronda çalışsa da yine orada yeni işveren, iş vermeye devam edecek. Benim de kulağıma birtakım dedikodular geldi. İşçilerin böyle bir endişeye kapılmasına gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin petrol üretiminin günlük yaklaşık 60 bin varil civarında olduğunu söyleyen Dönmez, "Bu bizim toplam tüketimimizin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Bunu artırmak için biz de çalışıyoruz." dedi.

"Termik santraller niçin tarım arazilerinde tercih ediliyor?" sorusuna cevap verirken de Dönmez, şunları kaydetti:

"Termik santraller kaynağa bağımlı santraller. Kömürü nerede bulursanız ona yakın yerde termik santrali kurmak zorundasın. Bu kömür bazen ovada, bazen de dağın altında denk geliyor. Ama şundan endişe etmeyin; bu yeni nesil termik santraller baca gazı açısından, emisyonlar açısından Avrupa Birliği standartlarını yakalamış durumda. Burada herhangi bir çevresel risk söz konusu değil."

"Kaçak maden ocaklarıyla etkin mücadele"

Kaçak maden ocaklarıyla etkin mücadele yapmaya çalıştıklarını ifade eden Dönmez, geçen yıl bu konuda ceza şartı ve hapis cezası şartının da getirildiğini anımsattı. Dönmez, "Eskiden sadece idari para cezaları söz konusuyken şimdi hapis cezası da getirildi. Bu denetimleri yerinde valilikler, kolluk güçleri yapıyor. Bize ihbar gelirse, bizim denetimlerimiz esnasında yakalarsak da kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, geçen hafta bir kaçak madende 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu tip hadiselerle de karşılaşıyoruz. Taviz vermemiz söz konusu değil, denetimleri de artırdık, artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Enerji tüketim maliyetlerinin dar gelirli vatandaşlara etkisine ilişkin de Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2002 yılında asgari ücrette 150 kilovat/saatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1603 lira, yine 150 kilovat/saatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; 3'te 1'i oranında aslında azalma söz konusu. Doğal gazda 1 Ocak 2002'de net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 25. Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2'dir. Yüzde 25'ten yüzde 9,2'ye düşmüş durumda. Arzu ederiz ki yüzde 5 olsun. Biz de onun için gayret ediyoruz."

Bakanlık bütçeleri ve kesin hesaplar kabul edildi

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

Bütçelerin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.