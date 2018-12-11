2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetin karizmatik lideri olduğunu ifade ederek, "CHP hatipleri bizden daha fazla Sayın Erdoğan'dan bahsediyorlar, 'karizma' dediğim budur. Eğer bir siyasi hareket, merkezinde karizmatik bir lider marifetiyle yürüyorsa siz bodoslama onu hedef alırsınız, onu tahrip etmeye çalışırsınız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelerde, CHP Grubu adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yürütmenin sorumluluklarının millete ve TBMM'ye değil Cumhurbaşkanına karşı olduğunu savundu.

Sındır, "Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı, bütçeyi sunan kendisi değil; atadığı bir memur, bakan. Yürütmeyi değil Cumhurbaşkanını temsilen gelmiş bir memur, bakan 2019 yılı bütçesini sunmuştur. Biz bu bütçe üzerinde görüşme yapıyoruz. Cumhurbaşkanı niye burada değil, niye bütçesini sunmadı, savunmadı?" diye sordu.

Bütçede 117 milyar lira faize ayrılırken, yerel yönetimlere 93,6 milyar lira öngörüldüğünü ifade eden Sındır, bunun halkın, demokrasinin değil rantın bütçesi olduğunu öne sürdü.

-"İsraf, şımarıklık, şatafatın hakim olduğu bütçe"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bütçenin halkın bütçesi değil, tek adam rejiminin ilk bütçesi olduğunu iddia ederek, "Bütçenin tamamına baktığımızda bütçede insan yok, tepeden tırnağa tipik saray bütçesi. Saray şımarıklığı bütçenin her satırına, saray israfı bütçenin her sayfasına, tablosuna yansımış. İsraf, şımarıklık, şatafatın hakim olduğu bütçeyi konuşuyoruz." dedi.

Sayıştay raporlarına göre "sarayın 1 dakikasının, 1 asgari ücret yediğini" ileri süren Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Asgari ücret bin 603 lira yetmiyor." diyenlere, "Elinize, dilinize dursun neyinize yetmiyor" karşılığını verdiğini iddia etti. Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 233 artan bu bütçe Sayın Erdoğan, sizin nerenize dursun? Sarayın israfını anlattığımızda 'itibardan tasarruf olmaz' deniliyor. İsrafın, şımarıklığın, şatafatın adı itibar olmuş. Bunu söyleyenlere soruyorum; Türkiye yıllarca Çankaya Köşkünde, o mütevazı yerden yönetildi. Türkiye Cumhuriyetinin itibarı yok muydu? Osmanlı İmparatorluğu 400 yıl mütevazı Topkapı Sarayından yönetildi, Osmanlı Devletinin itibarı yok muydu? Hükümetlerin itibarı sarayların ihtişamıyla ölçülmez, itibarı halka sağladıkları refahla ölçülür. Tevfik Fikret'i yeniden hatırlıyoruz, bu bütçenin sahiplerine onun dizeleriyle sesleniyorum: Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin/Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin."

-"Saray değil milletin evi"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sataşma gerekçesiyle söz alarak Tezcan'a, "İki ama bir tabaktan yemek yiyor. Biri diğerine, 'çifter çifter alma' diyor karşısındaki de 'Sen nereden biliyorsun?' diye soruyor. 'Ben öyle yapıyorum da onun için' karşılığını veriyor. İnsan karşısındakini kendisi gibi bilir. Bizi kendiniz gibi bilmeyin, karıştırmayın. Yeni hükümet sisteminde başbakanlık kaldırılmış, pek çok kurum, ilgili kuruluşlar Cumhurbaşkanlığı çatısı altında birleştirilmiş. Onların bütçesi de Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, artış buradan geliyor. Orası saray değil, milletin evi. Oraya toplumun her kesiminden vatandaş geliyor, isimleri doğru kullanmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi; siz istediğiniz kadar saray ya da başka tabir kullanın. Sizin söyleminizle gerçekler değişmedi." karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "binanın, Atatürk'ün emaneti Atatürk Orman Çiftliğine, kanunlar izin vermediği halde korsan bir şekilde yapıldığını" öne sürdü.

-"Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetin karizmatik bir lideri"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 68 bin kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten "soruşturma altına alındığını" öne sürerek, "Sizin Genel Başkanınıza ağzını açan yargı önünde süründürülüyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı da bizim Genel Başkanımızı açıkça tehdit ediyor. Ne Genel Başkanımız ne de tek üyemiz size pabuç bırakmaz."diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Aydoğan'ın hukuk fakültesini nasıl bitirdiğini bilemediğini, bu dilin, hukuk nosyonuna sahip birinin dili olamayacağını ifade etti.

Aydoğan'ın, "Cumhurbaşkanına karşı ağzını açan ceza alıyor." dediğini belirten Bostancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetin karizmatik bir lideri olduğunu kaydetti. Bostancı, "Vicdanlı ve hakkaniyet sahibi CHP'liler kendi mahrem dünyalarında siyasete baktıklarında siyasetteki karizmanın ne olduğunu bilirler. Aleni olarak da en çok kimin üzerine konuşuluyor? CHP hatipleri bizden daha fazla Sayın Erdoğan'dan bahsediyorlar, 'karizma' dediğim budur. Eğer bir siyasi hareket, merkezinde karizmatik bir lider marifetiyle yürüyorsa siz bodoslama onu hedef alırsınız, onu tahrip etmeye çalışırsınız. Bütün olup bitenler bunun hikayesidir." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HSK'nın dün FETÖ'nün, bugün iktidarın talimatı altına sokulduğunu ileri sürerek, HSK'nın bir genel müdürlük değil, yargı bağımsızlığını uygulayan, adalet dağıtacak yargı mensuplarının bir kurumu olduğunu belirtti.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığının önemli bir kurum olduğunu, gelecek yıl için yüzde 34 bütçe artışı öngörüldüğünü anlatarak, her yılki bütçe artışına rağmen camilerin ve personelin sıkıntılarının çözülemediğini savundu.

Elinde ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotoğraflarını gösteren Özcan, Börekçi'nin, Türklerin Yunanlılara karşı galip gelmesi için cebindeki son kuruşu dahi orduya bağışladığını söyledi.

Erbaş'ın ise "Keşke yunanlılar galip gelsin' diyen püsküllü zatı ziyaret ettiğini" ifade eden Özcan, "İlk Başkanın yanında Atatürk, sonuncusunda ise Adil Öksüz var. Bu Diyanet İşleri Başkanının bir özelliği de şu; Kimse Yok mu Derneğinin vitrininde boy gösteriyor, Abant toplantılarının daimi konuğu. Hala bu Başkanın mutfağında maklube kokusu geliyor. FETÖ ile mücadele edeceğiz diyorsanız çevrenizdeki bürokratlardan başlayın." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, asgari ücretlinin elinde, harcamalarından sonra sadece 3 lira kaldığını ifade ederek, elindeki 3 lirayı gösterdi.

Hürriyet, konuşmasını, üzerinde "Yandaşa değil taşerona bütçe", "Şatafata değil EYT'ye bütçe", "Saraya değil emekliye bütçe", "Zengine değil yoksula bütçe" yazan dövizleri göstererek tamamladı.