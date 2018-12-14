2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar ve Karacak Dağı'na yönelik hava harekatına ilişkin "Harekatta ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, kamu kuruluşlarının "iktidar yüzünden korku imparatorluğuna dönen Türkiye'de", tarafsız şekilde görev yapamadığını ileri sürdü.

Bal, "Öyle bir korku imparatorluğu kurdunuz ki bırakın kurumların, bürokratların haksızlığa dur demelerini sokaktaki insan 'geçinemiyoruz' demeye dahi korkar oldu, başımıza bir iş gelir korkusuyla derdini bile anlatamaz oldu. Gazi Meclisten Türk milletinin aziz evlatlarına sesleniyorum: Gerçekleri söylemekten asla korkmayın; şunu biliniz ki cesaret esareti yener." diye konuştu.

Sataşma nedeniyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bal'ın haksız ithamlarda bulunduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde yerli ve küresel anlamdaki bütün maskeli baloların sona erdirildiğini anlattı.

"Sincar ve Karacak Dağı'ndaki terör yuvalarına hava harekatı"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Türkiye'de kitapta KDV yüzde 8, tiyatroda, sinemada yüzde 18 ama çoğu lüks tüketimde yüzde sıfır KDV var. Bu aslında bütün bu konuştuğumuz şeyin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Mahmur Kampı civarında dağlık bölgenin dün vurulduğunu aktaran Bilgen, şöyle devam etti:

"Burada Birleşmiş Milletler kampı var ve hayatını kaybedenlerle ilgili çok somut bir açıklama Mahmur Kamp yönetiminden geldi. Bu açıklamada çok açık biçimde isimler var. 73 yaşındaki Asya Ali Muhammed, 26 yaşındaki kızı Narinç Ferhan Kasım, 14 yaşındaki torunu Evin Kava Mahmud ve 23 yaşındaki Eylem Muhammed Emer'in hayatlarını kaybettiği ifade ediliyor. Eğer kamp amacı dışında kullanılıyorsa, Türkiye'ye yönelik bir tehdit içeriyorsa bunun diplomatik yollarla önüne geçmek oradaki diplomatların, dışişlerinin, Türkiye devletinin görevidir. Aksi takdirde başka bir yönteme başvurup sonra da onun faturasını Türkiye'yi uluslararası arenada daha zora sokacak uygulamalarla götürmenin de bedeli, faturası şüphesiz bütün topluma kesilecektir."

AK Parti'li Akbaşoğlu, Bilgen'in bu sözlerine cevaben Milli Savunma Bakanlığı'nın şu açıklamasını okudu:

"PKK, KCK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekatı icra edilmiştir. İcra edilen harekatta ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır."

Akbaşoğlu, kahraman Türk ordusuna başarılar diledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da "Ordumuzun yanındayız. Allah yardımcıları olsun." dedi.

"Kerkük'ü alamamamızın sebebi Ankaralı Turgut'tur"

İYİ Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin "Zenginleşince bu kültür işlerine bakacağız. Zenginleşelim, sonra bu kültür işleriyle ilgileneceğiz." şeklinde bir bedeviliğin içinde kaybedildiğini savundu.

Türk milletinin eskiyi anmak ve hatıralarla yaşamak zorunda kaldığını ileri süren Ağıralioğlu, "Esas soru şudur: Beş yüz yıldır Hacı Bayram Veli çıkaramayan bir milletin kuruyan pınarları nasıl açılacaktır?" sorusunu yöneltti.

Ağırailoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim Kerkük'ü alamamamızın sebebi Ankaralı Turgut'tur, Sincanlı Fadime'dir, Ayaşlı Hatice'dir. Müziği böyle dangıl dungul olan bir milletin büyüklüğüyle mütenasip bir müzik bulana kadar herhangi bir yere dokunup orayı kurtarabilmesi mümkün değildir. Kendi şehirlerine böyle musallat olan bir asabiyenin herhangi bir şehri medeniyetiyle buluşturması mümkün değildir, beylik laflara gerek yoktur."

Ertuğrul'un kabrinde baltalı iki nöbetçi bulunduğunu öğrendiğinde bunun bir kamera şakası sandığını belirten Yavuz Ağıralioğlu, "Sanat üzerinden de mesuliyet kodlayacaksak aslında, Ertuğrul'un vatanına sadakat, vefat ettiği, bin yıl önce defnedildiği mezarda başına 2 adam göndermek değildir; size bu vatanı bıraktığı duygularla vatanı beklemektir." dedi.

- "Putin'in Kırım'ı işgali sineye çekilmiştir"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'de rabia işareti yapanlara devlet yardımları verildiğini, bozkurt işareti yapanlara ise verilmediğini savundu. Ataş, şunları söyledi:

"Milyonlarca Suriyeliye milyarca dolar harcanmıştır. Filistin ve Arap ülkeleri mevzu bahis olduğunda yüksek tonda konuşan iktidar, Çin'in zulüm altında yaşayan Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızla alakalı tek bir cesur açıklama yapamamıştır. Musul ve Kerkük'te, Suriye'deki iç savaştan en ağır bedeller ödeyen Türkler'e maalesef ki kayıtsız kalmıştır. Yoksa Türkmenler Türk diye ümmetten sayılmamakta mıdır? Putin'in Kırım'ı işgal etmesi sineye çekilmiştir. Çin zulmünden kaçan Uygur Türkleri günlerce havaalanında bekletilmiştir. Türk vatandaşı Uygurlar'ın Doğu Türkistan ile ilgili faaliyetlerine yasak getirilmiştir."

"İrfanla siyaset yapıyoruz"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, milliyetçilik konusunda kimseye ders vermek istemediğini söyledi. Dervişoğlu'nun bu sözlerine MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Dervişoğlu da "İçinden çıktığım yapıyla tartışmak için TBMM'ye gelmedim." diye konuştu.

AK Parti'nin 16 senede köprüler tüneller ve yollar yaptığını ifade eden Dervişoğlu, bu hizmetlerinden dolayı "Allah razı olsun" dediği hükümetin, aynı zamanda "Oslo ve Dolmabahçe'deki pazarlıkları da yaptığını" söyledi.

Dervişoğlu, "İrfan ile siyaset yapmak istiyoruz. 2002'de SEKA, TEKEL, Sümerbank, PETKİM, ETİBANK, TÜPRAŞ, TELEKOM, şeker fabrikaları vardı ne oldu şimdi?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, sataşma nedeniyle söz alarak, AK Parti'nin emperyalistlerin planlarını bozduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "16 yıldır niye iktidarız kesintisiz? Çünkü irfanla siyaset yapıyoruz. Marifet iltifata tabi. Aziz milletin gönül dünyasına girdiğimiz için rekorlar kırarak iktidarda bulunuyoruz. Siz de aynı yola tevessül edin." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise amatör spor kulüplerinin ekonomik sorunlarıyla ilgilenilmediğini savunarak, "Amatör kulüpler kumar oynatarak ayakta kalıyor." dedi.