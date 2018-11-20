2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Hakimler bakanlıktan telefon gelsin de karar verelim diye bekliyor. Brunson kararında da hakim saraydan gelecek telefonu bekledi" sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ağır bir iftiradır, Türk hakimleri bağımsız şekilde karar alır, hiçbir yerden talimat almaz. Darbe yargılamalarında sabahlara kadar çalışan Türk yargısına bu iftirayı atamazsınız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye'nin AİHM önünde en kötü sicile sahip ülke olduğunu iddia ederek, "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birden çok maddesini ihlal eden ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye, artık bir kanun devleti bile değil." ifadesini kullandı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, "Cumhurbaşkanı AİHM kararını tanımıyoruz diyebiliyor. Eğer bu karar sizi bağlamıyorsa, böyle bir ülkenin adil olduğunu söyleyebilecek miyiz? Mahkemelerin adalet dağıttığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Adaletin olmadığı, hukukun geçerli olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, iktidarları döneminde, yargıda yepyeni bir durumu başlattıklarını, pek çok reformu hayata geçirdiklerini belirtti.

Çocuk hakları, sendika özgürlüğü gibi pek çok yeni düzenlemenin de hükümetleri döneminde yapıldığını anlatan Ök, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlarla ilgili dün yayımlanan genelge nedeniyle Adalet Bakanına hassasiyeti için teşekkür etti.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, yargıya yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Hukuk ülkede elden gidiyor. Avukatlık yapamadığım ve bu nedenle mecburen çözümü siyasette aradığım için buradayım." dedi.

AK Parti seçmeninin yüzde 40'ının, yargıya güvenini kaybettiğini söylediğini aktaran Sütlü, "Vatandaş adalete güvenmezse yaptığınız iş bir süre sonra meşruiyetini yitirecektir." diye konuştu.

"Kesinlikle işkenceye tolerans göstermiyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın ağır hastaların cezaevinden tahliye edilmediğini ileri sürmesi üzerine, "Adli Tıp raporu tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorsa, bunu bildirin, ben suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Kaçmaz'ın, "Süleyman Soylu'nun sesi dinletilerek işkence yapılan bir müvekkilim var." demesi üzerine ise Bakan Gül, "Kesinlikle işkenceye tolerans göstermiyoruz. Bize bildirin." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ülkede yargıyla ilgili pek çok sorun olduğunu, bunlar görmezden gelinerek ve üstü örtülerek sorunlara çözüm bulanamayacağını söyledi.

"Yargıda esas olan, doğru sonuca varmaktır. Acele edelim derken yanlış yapmayalım." diyen Arı, bir hakimin, "Aman sürem geçecek" diyerek vereceği erken kararın yanlış olabileceğini kaydetti.

CHP'li Arı, "Evet çok modern adliye binaları yaptınız ama önemli olan oraları adalet duygusuyla doldurabilmektir." ifadesini kullandı.

Eskiden hakimin verdiği hiçbir karar üzerinde yorum yapılmazken, şimdi yapıldığını aktaran Arı, "Avukat kararı beğenmiyorsa gider temyiz ederdi ama son yıllarda, kararın niye verildiği, niçin verildiği ile ilgili kafalarda soru işaretleri var. İşte tehlikeli olan budur. Bazen bina yoktur ama adalet vardır." şeklinde konuştu.

CHP'li Kayan ile AK Parti'liler arasında tartışma

CHP Kırklareli Türabi Kayan'ın, "Cumhuriyeti yıkmak istediğinizi biliyoruz. Cumhuriyeti yıkmak için hukuku yıkmak zorunda kalıyorsunuz, sonra da Cumhuriyeti ortadan kaldıracaksınız." şeklindeki sözlerine, AK Parti sıralarından itiraz edildi.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Kayan'ı uyararak, "Bu şekilde kimseyi itham etme hakkınız yok, bu yaptığınız fikir özgürlüğü değil. Bu saatte provokasyona gerek yok burada." dedi.

Kayan da "Ülkemizde hak, hukuk ve adaleti yeniden tesis edelim; ülkemizi yeniden ayağa kaldıralım, toplumun hakkı budur. Ben düşüncelerimi ve ülkede olanları söylüyorum." yanıtını verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kayan'a, "Müfterisin, cehaletin zirvesindesin. Hangi Cumhuriyeti yıkmışız biz. Atatürk ilkelerini bilmezsin sen." diyerek tepki gösterdi.

Turabi Kayan'ın, "FETÖ'yü kim yarattı?" sözlerine de İbrahim Aydemir, "FETÖ'yü yaratan sizsiniz; FETÖ, en iblis terör örgütüdür. Siz de zımnen arkadan, örtülü mensubusunuz." karşılığını verdi.

Bakan, HDP'li Paylan'a sert tepki gösterdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, milletvekili olduğu halde çoğu zamanını duruşmalarda geçirdiğini belirterek, "Görüyorum ki hakimler bakanlıktan telefon gelsin de karar verelim diye bekliyorlar. Brunson kararında da hakim saraydan gelecek telefonu bekledi." dedi.

Paylan'ın bu sözlerine Adalet Bakanı Gül, "Bu ağır bir iftiradır, Türk hakimleri bağımsız şekilde karar alır." şeklinde itiraz etti.

Bakan Gül, "Buna dünyada bir kişi bile inanmıyor." diyen Paylan'a, "Biz Türk hakimlerine sonuna kadar güveniyoruz. Hakimler hiçbir yerden talimat almaz. Türk yargısı için böyle bir iftirayı kabul edemeyiz. Darbe yargılamalarında sabahlara kadar çalışan Türk yargısına bu iftirayı atamazsınız." yanıtını verdi.

Paylan'ın, Brunson kararından önce ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı twiti hatırlatması üzerine de Bakan Gül, "Sana mı sordu? Hiçbir Türk hakimi baskılara boyun eğmez. Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmedi. Yanlış yapan, eksik yapan hakim, savcı varsa kanun yolları vardır." ifadesini kullandı.