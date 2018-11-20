2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemayla ilgili teşvik ve destekleme yasası çalışmalarında hızlı yol aldıklarını, yasanın aralık ayı başında Mecliste görüşülmesini planladıklarını bildirdi.

Ersoy, bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bütçesinin 8 milyar dolar olduğu ve bunun nereye harcandığının belli olmadığı yönündeki iddialara yanıt veren Ersoy, bu konunun 24 Haziran seçimlerinde de bir algı operasyonunun parçası olarak dillendirildiğini ifade etti.

TİKA'nın 2017 yılı bütçe gerçekleşmesinin 304 milyon lira olduğunu belirten Ersoy, bu bütçe ile gerçekleştirilen faaliyetlerin web sitesindeki raporlarda görülebileceğini dile getirdi.

TİKA'nın ilgili mevzuatlar kapsamında Türkiye kalkınma yardımı verilerini toparlamakla görevli olduğuna işaret eden Ersoy, "8 milyar dolar olarak ifade edilen rakam TİKA'nın bütçesi veya kurumlar tarafından TİKA'ya aktarılan bir bütçe değildir. Bu tutar, Türkiye'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının yaptığı kalkınma işbirliği ve dış yardım projelerinin uluslararası proje maliyetlendirme kriterleri çerçevesinde hesaplanmış piyasa değerleri toplamıdır." diye konuştu.

Ersoy, bakanlığın 2018 bütçesinin 3 milyar 997 milyon 3 bin lira iken 2019 yılı bütçesinin 5 milyar 664 milyon 701 bin lira olarak öngörüldüğünü, bu artışın bakanlığa bağlanan kurumların bütçelerinin eklenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bunların 455 milyon 574 bin lira ile TİKA, 317 milyon 957 bin lira ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve 25 milyon 908 bin lira ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olduğunu belirten Ersoy, "Ayrıca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi için 2019 yılında 500 milyon lira ödenek konmuştur." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, 2020'de bütçede öngörülen düşüşün ise 2019 bütçesinde yer alan Türkiye'ye turist getiren A grubu seyahat acentalarına uçak yakıt desteği ile kruvaziyer desteği için ayrılan toplam 943 milyon liranın geçici teşvik olduğu için 2020 bütçesinde yer almayacak olmasından kaynaklandığını anlattı.

"Arazi tahsis yetkisi Cumhurbaşkanlığında değil"

Antalya Akseki'de taş ocağı yapımına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, söz konusu yerin turizm merkezinde olmadığını ancak orman alanında bulunmasından dolayı Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün olumsuz görüşüne dayanılarak, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ÇED sürecinin sonlandırıldığını ve proje tanıtım dosyasının başvuru sahibine iade edildiğini, böylece bahse konu taş ocağı yapımına izin verilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Dolayısıyla kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsisleri ve diğer işlemler eskiden olduğu gibi yine bakanlığımızca yapılmaya devam edecektir. O konuyla ilgili bir değişiklik yoktur." diye konuştu.

Bakan Ersoy, kendi döneminde bakanlıkta 5 kadın, 6 erkek bürokrat ataması yapıldığını belirterek, turizmde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması taraftarı olduğunu dile getirdi.

Ersoy, Çamlıca Müzesi'nin, küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın seçtiği, eski müzelerin depolarında bulunan eserlerden oluşturulacağını vurguladı.

Müzekart mayıstan itibaren tüm müzelerde geçerli olacak

Müze fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine Ersoy, fiyatı 70 lira olan Müzekart'ın müzeye meraklı kişiler için avantajlarını anlattı.

Kartın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca bakanlığa bağlı müzelerin büyük bölümünde ücretsiz kullanım hakkı verdiğine dikkati çeken Ersoy, "Gerekli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda gişe konusunda onlar da tamamlandıktan sonra mayıs ayı itibarıyla tamamında geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Müzelerden elde edilen gelirin bir kısmının müze tanıtımına ayrılacağını, nisan ayı itibarıyla da çok büyük bir tanıtıma başlayacaklarını anlatan Ersoy, "Hem turistlere yönelik müze giriş ücretlerini artırarak hem de turistlerin ilgi ve ziyaret oranlarını artırarak müze gelirlerinde ciddi bir artışı öngörüyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de kazı yerleriyle ilgili çalışmalara kaynak olarak kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Telif Yasası Meclise gelecek

Sinema sektörüne ilişkin soruları da yanıtlayan Ersoy, bakanlıkça sektöre aktarılan desteklerle 2002'de 9 olan yerli film sayısının 2017 yılında 148'e çıktığını, 2 milyon olan yerli film seyirci sayısının ise 40 milyonu aştığını söyledi.

Türkiye'nin, yüzde 56'lık yerli film izleme oranıyla Avrupa'da birinci sırada olduğunun altını çizen Ersoy, "Dizi filmlerimiz 156 ülkeye ihraç edilmektedir. Tüm dünyadaki TV içerik ithalatının yüzde 25'ini Türk yapımlar oluşturmaktadır. Bu oran ile ülkemiz dünyada birinci sırada yer almaktadır." dedi.

Bakanlıkça desteklenen filmlerin özgün içerikleriyle dünyanın en önemli film festivallerinde büyük ödüller kazandığını belirten Ersoy, örnek olarak "Kış Uykusu", "Buğday", "Kalandar Soğuğu" filmlerini gösterdi.

"Bakanlığımızca desteklenen filmler 2013 yılından bu yana uluslararası film festivallerinde 90 ödül kazanmıştır." diyen Ersoy, bakanlıkça desteklenen "Dağ 2"nin 2016'nın ve "Ayla"nın ise 2017'nin en çok izlenen filmi, "Rafadan Tayfa" filminin ise tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi olduğu bilgisini verdi.

Ersoy, bakanlıkça kurulacak sinema müzesinde Yılmaz Güney'e ait materyallerin olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Yılmaz Güney'in de aralarında yer aldığı sinema tarihinin önemli şahsiyetlerine ait materyallerin sergide bulunacağını, ayrıca bakanlıkça bugüne kadar Yılmaz Güney filmlerine ilişkin birçok çalışma yapıldığını anlattı.

Ersoy, Sinema Telif Yasası'nın ne zaman Meclise getirileceğine ilişkin de açıklamada bulunarak, şöyle devam etti:

"Sinemayla ilgili bir teşvik ve destekleme yasası çalışmalarında hızlı bir yol aldık. Sektörün, paydaşların çok büyük bir bölümü mutabık kalmıştı. Bu yasayla ilgili önceliği ona verdik. Çok yakın bir tarihte, muhtemelen aralık ayının başında Mecliste görüşülmesini planlıyoruz. Bunu tamamlar tamamlamaz konsantrasyonumuzu Telif Yasası'na vereceğiz. Oradaki tek sıkıntımız, hemen hemen hiç mutabakatın olmaması. Kısmi de olsa bir mutabakat olsa işimiz daha kolay olur ama Telif Yasası Meclise gelecek."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ersoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve akraba topluluklarının tamamına herhangi bir etnik ayrım gözetmeksizin proje destekleri sunulduğunun altını çizdi.

RTÜK Başkanı Yerlikaya'nın konuşması

Komisyonda RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya da milletvekillerinin Üst Kurula ilişkin sorularına yanıt verdi.

Üst Kurulun farklı lehçe ve dillerde yayınlara izin verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Bu bağlamda 32 tane kuruluş radyo ve televizyonlardan farklı dillerde yayın yapmakta. Bunların da 27'si Kürtçe." dedi. Yerlikaya, Kürtçenin bütün lehçelerini bilen personellerinin bulunduğunu aktardı.

Yerlikaya, "RTÜK'de radyo ve televizyon alanında uzman olmayan personelin çalıştırıldığı" ve "kurulun bağımsız olmadığı" iddialarının doğru olmadığını, Üst Kurulda tüm kararların siyasi partilerden üyelerin uzlaşmasıyla alındığını belirtti.

RTÜK Başkanı Yerlikaya, idari para cezalarının tahsil edilmesi yetkisinin de vergi dairelerinde bulunduğunu kaydetti.

(Bitti)