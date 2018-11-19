2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye'nin, iklim özellikleri ve son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası golf tesisleri ile golf turizmi açısından önemli bir merkez durumuna geldiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en fazla turist çeken ülkeleri arasında 8. sırada yer aldığını, turizm gelirlerinde ise 14. sırada bulunduğunu kaydetti.

Antalya'nın Türkiye'nin beşinci büyük şehri olduğunu anımsatan Aydın, Antalya'daki turizm faaliyetlerine ve tesislere ilişkin bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm kenti olduğunu belirten Aydın, "Kentte, yılın 12 ayı devam eden turizm hareketleri, bu bölgeyi ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmiştir." dedi.

Antalya başta olmak üzere Muğla ve İstanbul'da golf sahaları bulunduğuna işaret eden Aydın, "Ülkemiz, iklim özellikleri ve son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası golf tesisleri ile golf turizmi açısından önemli bir merkez durumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise Türkiye'nin turizm alanında önemli mesafeler katetmiş ve çeşitli kazanımlar elde etmiş önemli bir turizm ülkesi olduğunu söyledi. Aksu, "Ülkemizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik olan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımına ağırlık verilip, kültür turizminin gelişmesi şüphesiz daha fazla turist gelmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Aksu, değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak, bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş bölgelerde alternatif turizm ürünlerinin geliştirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye'nin, turizm kaynaklarının etkin kullanımı, nitelikli turizm hedefine ulaşılması ve uluslararası düzeyde marka olma yolunda çok önemli gelişmeler kaydettiğini dile getirdi.

Dünya turizm sektörünün artık mavi bayraklı tesisleri tercih ettiğine işaret eden Ök, Bakanlığın bu konuda üstün bir gayret gösterdiğini ve Türkiye'nin şu an itibarıyla 459 mavi bayrak ile dünyada 3. sırada olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti'nin iktidarı devraldığı günden beri Türkiye'nin turizmde önemli sıçramalar kaydettiğini, mavi bayrak sahibi tesislerin arttığını ve termal turizmde adeta liderliğe koştuğunu ifade etti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise yetkin birinin bulunup Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) personeline ve üst kurul üyelerine Atatürk'ü anlatması gerektiğini savunarak, bazı televizyon yayınlarında Atatürk'e hakaret edildiğini ancak ceza verilmediğini ileri sürdü.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.