2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003- 2017 yılları arasında yaklaşık 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Toplantıda milletvekilleri bütçe üzerinde söz alarak görüş ve önerilerini sundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan bir tablo çizdiğini öne sürerek, "Bu bütçe modern kölelik bütçesidir. Ormanlarımızın yağmalanması ve talan bütçesidir. Köylünün daha çok köyünü terk ederek, kentlere göç edip yoksullukla boğuşma bütçesidir." ifadesini kullandı.

Sarıbal, 2002 yılından bu yana 32 milyon dönüm alanın tarımsal araziden çıkarılarak amaç dışında kullanıldığını, mısır ve pirinç dışında hiçbir kalemde üretimde artış olmadığını ve gıda piyasasının yabancı güçlerin tekeline girdiğini savundu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 2011 yılından beri sürdürülen Kemal Derviş politikalarının çöktüğünü dile getirerek, "Tarım alanlarının yüzde 12'si, AKP politikaları nedeniyle ortadan kalktı. Betonlaşma politikasının sonucu olarak bu gerçekleşti. Girdi fiyatları ile çiftçinin cebine giren para arasındaki makas her geçen gün artıyor. Tarım ithalatı dört kat artmış durumda." diye konuştu.

"Tarım arazilerinde yüzde12 oranında azalma oldu"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tarım arazilerinin son 15 yılda yüzde 12 oranında azaldığını, çayır ve mera alanlarında da benzer bir durumun yaşandığını dile getirdi.

Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki oranı azalıyor. Tarım ürünlerimizde ithalat yönünde bir artış meydana geldi. Çiftçilerin her tarafa borcu bulunuyor. Çiftçilerimiz artık elektrik borcunu ödeyemiyor. Ürünü para etmiyor. Girdi fiyatlarının artışı karşısında çiftçimiz üretimini devam ettiremiyor. İthalata dönük politikalar terk edilmelidir. Çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamalıdır. Çiftçimiz borç batağından kurtarılmalıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmelidir."

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'de şehirleşme sürecine paralel olarak tarım politikalarının yenilenemediğini ifade ederek, hükümetin ulaştırma ve sağlık alanındaki olumlu politikalarının, tarım için söylenemeyeceğini kaydetti.

Şehirleşmeye paralel bir şekilde tarım politikalarına, sanayi politikası yaklaşımında bulunulması gerektiğini belirten Tatlıoğlu, "Tarıma sanayi yaklaşımında bulunmalıyız. Türkiye, yüzde 85'inin köyde yaşadığı bir dönemden yüzde 85'inin kentte yaşadığı bir döneme girdi." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise orman alanlarının ve ürünlerinin korunduğuna dikkati çekerek, bunların, toplumun faydasına sunulması için önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde orman alanlarının arttığını vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman alanlarımızın artışına paralel olarak ağaç sayımız da artmıştır. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 2003-2017 yılları arasında yaklaşık 4,9 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yani önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması yaptık. 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 2019 yılı sonuna kadar 4 milyar 500 milyon fidanı toprakla buluşturmak.1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretirken, 2017 yılında 322 milyon fidan ürettik."