2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığında hem tasfiyeler hem de misyon sayısının artması nedeniyle günlük iş yükünün arttığını belirterek, "Bunun için eleman açığının hızla azaltılması önem taşıyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin 4 milyar 635 milyon 760 bin olduğunu hatırlatarak, "Maliye Bakanı'na söylüyorum, bu bütçe cömert değil. Bu kurumun çok daha geniş kaynaklara ihtiyacı var." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "iktidarın uyguladığı dış politikanın ana eksen itibarıyla İsrail stratejileri, ABD ve Batı'nın dış politik planlarıyla da uyumlu" olduğunu savundu.

Dış politikanın "milli, İslam'i ve insani olmadığını" savunan Şener, "İktidarın dış politikası ülkemizi ve gönül coğrafyamızı kan gönlüne çevirmiştir. Her gün yeni sorunlar üretmiştir ve iktidar kendi ürettiği sorunlarla meşguldür. Sayın Bakanın anlattığı tüm sorunlar, iktidar politikalarının katkılarıyla meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçedeki konuşmasına bakıldığında terörle mücadelenin öne çıktığını dile getirerek eleştirilerde bulundu.

Tanal, terörle mücadelenin, Milli Savunma ile İçişleri Bakanlıklarının kapsamına girdiğini söyledi.

"Terörle ortaklıktan başka bir anlamı yok"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, dünyanın hızla değiştiğini, ülkeler arasında çıkar ve nüfus çekişmelerinin şiddetlendiğini, bölgede asimetrik çatışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Göç sorunları, terörizm musibeti, ekonomik türbülanslar, sosyal çalkantılar, siyasal açmazlar, etnik ve mezhepsel tartışmaların, insanlığın umutlarını körelttiğini dile getiren Kalaycı, uluslararası ilişkilerin değişen ve karmaşıklaşan yapısı da dikkate alınarak küresel sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretebilmek için Birleşmiş Milletler sisteminde reforma gidilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kalaycı, bu kapsamda MHP'nin, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olması, uluslararası güvenlik ve barışın temini adına daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini savunduğunu aktardı.

ABD ile ilişkilerin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Kalaycı, "ABD'nin IŞİD terörüyle mücadelede 'taktik ittifakı' adı altında PYD ile ortaklık yapmasının, terörle ortaklıktan başka bir anlamı yoktur. ABD'nin, PKK'lı teröristlerin başına ödül koyması sahip olunan niyet ve zamanlama itibarıyla oldukça kuşku vericidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'ye, dış politikada uzun süredir görülmeyen bir teveccüh gösterildiğini belirtti.

Kan, "eskiden formülde etkisiz eleman olarak görülen Türkiye'nin, artık kale alınan ve tanınan bir ülke" haline geldiğini söyledi.

"Eleman açığının hızla azaltılması önem taşıyor"

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesinin, emsal dışişleri bakanlıklarıyla karşılaştırıldığında daha az olduğunu ifade ederek, "Bunu mesleki geçmişimden biliyorum. İnşallah gelecek yıllarda telafi edilir." dedi.

Dışişleri Bakanlığında hem tasfiyeler hem de misyon sayısının artması nedeniyle günlük iş yükünün arttığına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Başkatiplik sınavlarında gördük ki genç meslektaşlarımız birikim edinmekte bu nedenle zorlanıyor. Bir meslek memurunun, konsolosluk ihtisas memurunun tarihi belgeleri okuması lazım. Uluslararası hukuku, uluslararası politika konularını takip edebilmesi gerekiyor. Çok gayretliler ama günlük iş yükü altında bu birikimi edinmekte bizim dönemimize kıyasla biraz zorlanıyorlar. Bunun için eleman açığının hızla azaltılması önem taşıyor."

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "yurt dışında yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan vatan hainleri" olduğunu belirtti.

Bunların sayılarının hayli fazla olduğuna dikkati çeken Enginyurt, "Bunların vatandaşlıktan çıkarılması, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulması düşünülemez mi? Çünkü azdıkça azıyor, şımardıkça şımarıyorlar. Türk bayrağını yakmak gibi alçaklık başta olmakta her türlü şerefsiz ve kahpe eylemi yapmaktan imtina etmiyorlar." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Sayın Bakan gerek İsrail'in gerekse Yemen'in zulmünde, Suriye hadisesinde, Libya'da, Uygur Türkleri'nin gördüğü muamelede sizi hep dışarıda görüyoruz. Gözlemci gibisiniz." ifadelerini kullandı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik de Türkiye'nin, dış politikaya "Türk, İslam, Sünni kimliği ve ideolojisi" kapsamında yaklaştığı için ortaya birçok sorun çıktığını dile getirdi.