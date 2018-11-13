2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilen bir sağlık sistemi bulunduğunu vurgulayarak, "Zenginin yararlandığı yoksulun ise dışlandığı sağlık hizmetleri anlayışı AK Parti hükümetleri döneminde tarihe karışmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, şehir hastanelerinin kamu özel ortaklığı modeliyle yapıldığını anımsattı.

Şehir hastanelerine ilişkin "Cebimizden bir kuruş çıkmayacak" denildiğini aktaran Bekaroğlu, bu söylemin doğru olmadığını, kira ve hizmet bedelleri ödendiğini iddia etti.

"Bu modeli yandaşa çok kolay ve büyük miktarda para aktarmanın modeli olarak keşfetmişsiniz." diyen Bekaroğlu, "Bu bir soygundur. Gelecek kuşakları, doğmamış çocuklarımızı soyuyorlar."şeklinde konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Sakalıkesik Ovası Sulaması Projesi'nin yapımının 2009'dan beri sürdüğünü, 30 köyün bu projeyi beklediğini söyledi.

Projenin müteahhidinin eski bir CHP milletvekili olduğunu aktaran Aydemir, "Bu CHP milletvekili, eski milletvekili yandaşımız mı? Asla ve kata AK Parti döneminde hiçbir ihale hak etmeyene verilmez. Hak neyse o hayat bulur." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in "Hepsini Mehmet Cengiz mi hak etti?" sorusuna Aydemir "Kim almışsa o hak ederek almıştır." yanıtını verdi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ise şehir hastanelerinin halk sağlığıyla ilgili kolaylık sağlamadığını savundu. Şehir hastanelerinin il merkezlerinin uzağına kurulduğuna dikkati çeken Eksik, "Şehir hastanelerinin, halkın sağlığına emin olun bir katkısı olmayacaktır. Bizim sağlığı vatandaşların ayağına götürmemiz lazım. Şehir hastanelerini, şehirlerin dışına, kilometrelerce uzağa kurarsanız insanlar emin olun bundan faydalanmayacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da şehir hastanelerinin rantı dayattığını ve kısa vadede birçok problem ortaya çıkardığını öne sürdü.

Bu hastanelerde, hastaların müşteri olarak görüldüğünü savunan Kaplan, "Köprüler, tüneller, duble yollar ve şehir hastaneleri gibi yap-işlet-devret modeliyle ülkenin geleceği ipotek altına alınmakta, döviz kurlarındaki artış ve dış borçlanma mevcut krizin katlanmasına yol açmaktadır." açıklamasını yaptı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de 2002'den sonra sağlıkta dönüşüm programıyla tüm hastanelerin birleştirildiğini, doktor ücretlerinin artırıldığını anımsattı.

Tamer, "Sağlıkta hayalinizin eremeyeceği yere geldiniz. Herkes iline şehir hastanesi yapılsın, diyor. Bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de böyle güzel hastaneler, bu şekilde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren hastaneler yok denecek kadar az." şeklinde konuştu.

"Dünyaya örnek gösterilen bir sağlık sistemi var"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilen bir sağlık sistemi olduğunu vurguladı. AK Parti döneminde birçok düzenleme yapıldığını anlatan Kırkpınar, "İlaç kuyruklarında saatlerce bekleyenler, parası yok diye hastanelerde rehin tutulanlar, hastane kuyruklarında ömür tüketenler, zenginin yararlandığı, yoksulunsa dışlandığı sağlık hizmetleri anlayışı AK Parti hükümetleri döneminde tarihe karışmış bir durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 2005'te Bomonti'deki ilaç fabrikası kapatılırken dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kapatma kararını, "Bizim ilaç fabrikamız olsun diye bir niyetimiz yok." diyerek savunduğunu ileri sürdü.

Gürer, "Aradan geçen 13 yıldan sonra yaşanan ilaç sıkıntısı ve yüksek ilaç sorununu çözmek için yerli ilaç çağrısı yapıyorsunuz. Yerli ilaç üretimini iktidarınız döneminde sonlandırdınız. Türkiye'yi bu anlamda dışa bağımlı, ithal ilaca mahkum eden siz değil misiniz?" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeni binasına taşınan Ağrı Devlet Hastanesinin 5 yıldızlı olduğunu söyledi. Poliklinik, doktor ve yatak sayısının arttığını ancak eksiklikler bulunabileceğini söyleyen Çelebi, "Devlet yaptığında herkesin teşekkür etmesi lazım. Hastaneye girenlerin hasta çıktığı günleri unutmayalım." ifadesini kullandı.