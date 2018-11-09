2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi konusunda çok önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bugün, yetkilendirilmiş yükümlülük konusunda Rusya'nın gümrüklerine 'know how' veriyoruz." dedi.

Pekcan, Bakanlığının ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakanlıkta görevde bulunduğu 4 ayda çok güzel işler başardıklarını dile getiren Pekcan, "Bu doğrultuda devam edeceğiz. Yaptığımız işten memnunuz. İnşallah hep beraber daha güzel şeyleri yaşamak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Amacımız, ihracatın önünü açmak." diye konuştu.

Turquality destekleri hakkında da bilgi veren Pekcan, bugüne kadar 162 firmanın 173 markasının söz konusu uygulama kapsamında olduğunu kaydetti. Pekcan, 87 firmanın aynı sayıda markasının da marka programı kapsamında desteklendiğini, hizmet ihracatı anlamında da 21 firmanın destek aldığını belirtti.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bir soru üzerine Pekcan, Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların serbest olduğunu hatırlatarak, "Yabancı sermayeyi ülkemize davet ederken 'Gelin ama size teşvik veremiyoruz' diyemiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası platformlarda Türkiye'ye yatırımcı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Güvenilir firmalarımıza potansiyel suçlu muamelesi yapmıyoruz"

Gümrük faaliyetlerine değinen Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi konusunda çok önemli adımlar attıklarını dile getirerek, "Bugün, yetkilendirilmiş yükümlülük konusunda Rusya'nın gümrüklerine 'know how' veriyoruz." dedi.

Pekcan, 380 firmanın yetkilendirilmiş yükümlü konumunda olduğunu bildirerek, "Onlara kaşelerini veriyoruz. Kendi gümrük işlemlerini tasdik edebiliyorlar. Yani güvenilir firmalarımıza potansiyel suçlu muamelesi yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan, tasfiye hizmetlerinde biriken araç ve eşyalar için online açık artırma satış sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

"356 firma konkordato ilan etti"

Son günlerde artan konkordato ilanlarına de değinen Pekcan, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Pekcan, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti, İstanbul'da 132, Ankara'da 50, İzmir'de 27, Kocaeli'nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer illerde ise 88 firmanın konkordato ilanında bulunduğunu ifade etti.

"HAK diğer kurumları akredite edecek"

Helal ürün ticareti ve bu alandaki akreditasyon kurumlarına ilişkin de konuşan Pekcan, dünya genelinde 3,9 milyar dolarlık helal ürün ticareti yapıldığını söyledi.

Söz konusu ticaret kapsamında sertifika veren birçok kurum bulunduğunu anlatan Pekcan, "Ama bu kurumların akreditasyonunun yapıldığı bir kurum yok. Bizim Helal Akreditasyon Kurumumuz (HAK) dünyada helal sertifikası verecek olan diğer kurumları akredite edecek bir kurum olacak." diye konuştu.

"Fiyatlardaki spekülatif artışları takip ediyoruz"

Pekcan, bir başka soru üzerine, girdileri döviz cinsinden olmayan ürünlerin fiyatlarındaki spekülatif artışları takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu takip, serbest piyasanın sağlıklı işlemesi açısından da bir gerekliliktir. Biz bu denetimleri geçici olarak yapıyoruz. Bunlara devam etmeyeceğiz ama öyle bir dönemden geçtik ki burada gerçekten fırsatçılar türedi. Biz bakanlık olarak tespitte bulunuyoruz ama ceza kesmiyoruz. Bunları tespit edip kendilerinden savunma istiyoruz, bunları değerlendiriyoruz. İlgili kurulu var, kurul kararıyla ceza uygulanıyor."

"AB ile katılım müzakerelerinin yeniden canlandırılmasını hedefliyoruz"

Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin, Avrupa Birliğiyle (AB) hedefin tam üyelik olduğu yarım asrı aşan bir ilişki olduğunu söyledi.

Türkiye'nin adaylık sürecine bağlılığının sürdüğüne işaret eden Pekcan, "AB, katılım müzakerelerini samimi bir şekilde sürdürdüğü sürece bu irade baki kalacaktır. Hedefimiz AB ile katılım müzakerelerinin yeniden canlandırılmasıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, gelecek dönemde siyasi ve ekonomik reformlara hız vereceklerinin altını çizerek, bu reformları sadece Türkiye'nin AB üyeliği için değil, Türk milletinin refahını artırmak için gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(Sürecek)