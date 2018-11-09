2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Toplantının başında söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ticaret Bakanlığının bütçe kitapçığına göre, Rekabet Kurumunun ilhak edilmiş gibi göründüğünü belirterek, "Düzenleyici ve denetleyici kurumlar eğer idari ve mali açıdan bağımsız değillerse asla sizi dengeleyip, denetleyemezler." dedi.

Rekabet Kurum Kanununun, idari ve mali bağımsızlığa ilişkin maddesini okuyan Paylan, "İdari ve mali özerkliğe sahipse burada bütçesini savunmalıdır. Savunamıyorsa idari ve mali özerkliğe sahip değildir." ifadesini kullandı.

Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Bugünkü oturumda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 2017 yılına ilişkin kesin hesapları ve Sayıştay raporu ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.