2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, bütçelerin, geleceği şekillendiren programlar olduğunu belirterek, "Eğitim bütçe teklifine bakınca, eğitimden 2019 için de çok bir şey beklememek gerektiğini görüyoruz. Eğitim bütçesi yıllar içinde artıyor gibi görünmesine karşın eğitime ne kadar önem verildiğini gösteren temel veri, eğitim yatırımlarına ayrılan paydır. Öncelikle bu paylar azalmış. OECD ortalaması olan yüzde 6'nın ancak yarısı kadar. Yani kısaca krizin faturası eğitime kesilmiştir." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de 2019'da tam gün eğitime geçileceğinin söylendiğini ancak bunun yanına bile yaklaşılamadığını ileri sürdü. Tiryaki, eğitimde kalitenin ancak fakültelerde verilecek iyi eğitimle artırılabileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise üniversitelerin son dönemlerde AK Parti eski milletvekillerinin iş sahasına döndüğünü savunarak, "Üniversiteler aile şirketine dönüşmüş durumda. Bir tarafta bu anlayış var diğer tarafta da hepimizin ibretle izlediği adeta Hitler dönemini aratmayan akademisyenlerin ihracı var."ifadesini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'de kadına şiddet ve çocuk istismarının her geçen gün artığını ve MEB'in bunların üstünü örttüğünü savundu. Oruç, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin AK Parti döneminde had safhaya ulaştığını iddia etti.

AK Parti Düzce Milletvekil Ayşe Keşir de dağa kaçırılan kız çocuklarının konuşulmadığı bir kadına şiddet söyleminin eksik olduğunu ifade etti. Keşir, "Kadına şiddet tüm dünyanın sorunudur. Bunu sadece Türkiye'de gibi göstererek siyasal zeminde tartışmanın çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cumhuriyet ideallerinin bugünkü çağdaş eğitim düzenine uyarlandığı bir eğitim politikası istediklerini vurgulayarak, "Dünya bilgisayarda kodlamayı 4 yaşına düşürürken biz gençlerini ideolojisine, mezhebine, yaşam tarzına göre kodlayan bir tek adam siyasetinin eğitime egemen olmasına karşıyız." değerlendirmesini yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise bütçenin fazla olmasının yatırımların da fazla olacağı anlamına gelmediğini, MEB bütçesinde yatırımlara ayrılan payın giderek azaldığının söyledi. Ataması yapılmayan öğretmenler konusu üzerinde mutlaka durulması gerektiğine işaret eden Çakırözer, öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge sözünün hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitime yeni bir heyecan geldiğini dile getirdi.

Çelebi ayrıca, "Elimizi vicdanımıza koyalım, ne olursunuz. Ben doğuluyum, Allah aşkına AK Parti hükümetlerinden önce o bölgelerde yol bile yoktu, okul, öğretmen, hastane, adliye yoktu. Toplumda kutuplaşmanın temel sebebi, sokakları terörize eden ve terörize edenlere destek olanlardan kaynaklanıyor, ona bakmak lazım." açıklamasında bulundu.