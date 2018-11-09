2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasımdan itibaren finansman ihtiyacı fazla olan tarıma dayalı sektörlerde konjonktürel pozitif ayrımcılık yapmaya başladıklarını belirterek, "Bu sektörlerdeki firmaların taleplerine kasım, aralık aylarında fonların izin verdiği ölçüde öncelik vereceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ilgili bir soru üzerine, bankanın kaynak ve imkanlarından en fazla yararlanan ülkenin Türkiye olduğuna değinen Pekcan, bankanın kuruluşundan bu yana Türkiye tarafından kümülatif olarak 1 milyar 57 milyon avro kredi kullanıldığını belirtti.

Pekcan, fındık sektöründeki şirketlere finansman desteği verilmesi talebine ilişkin de bu firmalara ekim 2018 itibarıyla 465 milyon dolar finansman desteği sağlandığını ifade ederek, 2018 yılında sektöre verilen kredide önceki seneye göre yüzde 400 civarında bir artışın gerçekleştiğini vurguladı.

Kasım 2018'den itibaren finansman ihtiyacı fazla olan tarıma dayalı sektörlerde konjonktürel olarak pozitif ayrımcılık yapmaya başladıklarını anlatan Pekcan, bu sektörlerdeki firmaların taleplerine kasım, aralık aylarında fonların izin verdiği ölçüde öncelik tanıyacaklarını bildirdi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iki bakanlığın birleştirilmiş olmasının çok net ve etkin sonuçlarını yaşayarak gördüklerini, karar süreçlerinin çok hızlı hayata geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu biz un ihracatında da yaşadık. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında aylık yaklaşık 200 ton un ihracatımız vardı. Dövizin artış trendine girdiği süreçte 17 Ağustos itibarıyla DİR kapsamında 'önce ithalat sonra ihracat' şartı getirdik. Çünkü 'ihracat yapar sonra döviz artar ithal edemez açığa düşerler' diye tereddüt ettim ve ağustos ayında bir miktar unda ihracat artışı bekledik ve 68 bin ton oldu. Eylül ayında takibe aldık. Eylül ayının başında 217 bin ton un ihracat için tescil yapılmıştı. Biz anında gece saatlerinde ihracatın engellenmesi için karar aldık. Gümrüklerde bilgisayar üzerinden un çıkışını kilitledik. Ama iki bakanlık birleşmemiş olsaydı, herhalde bizim bunu gerçekleştirmemiz 1 ayı bulacaktı, unlar da çıkmış olacaktı. O zaman ekmek fiyatını kontrol edemeyecektik. 100 bin ton, ben de iş hayatından geliyorum 5 bin tır eder bu, 75 kilometrelik bir uzunluğu ifade eder. Bunlar doğru değil, hepsi geri çektiler. Aynı çatı altında olmasaydık, bunu gerçekleştiremeyecektik, un da ekmek de çalkalanacaktı. Çok şükür orada da bir sıkıntı yaşamadık."

Hasat döneminde üreticileri desteklediklerini belirten Pekcan, hasat döneminde gümrük vergilerini artırdıklarını, ayrıca piyasada spekülatif artışları önlemek için ise Toprak Mahsulleri Ofisine kota ayırdıklarını aktardı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun için, Türkiye'de yatırımların yüzde 70'inin AB ülkelerinden olduğunu dikkate alarak, AB'nin rekabet ile ilgili düzenlemelerinin hepsini kapsayan bir taslak çalışması yaptıklarını belirtti.

Rekabet Kurumuna 96 milyon lira bütçe

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da kuruma ilişkin soruları yanıtlayarak, 2019 yılı bütçelerinin 96 milyon 190 bin lira olduğunu, bunun üçte ikisinin personel ve sosyal güvenlik giderlerini kapsadığını kaydetti.

Torlak, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) marketlere ucuz et satmasının perakende ticarete etkisinin sorulması üzerine, burada toptanda pazarın yüzde 3'ünü, perakendede de yüzde 5'ini etkileyecek bir durumdan bahsedildiğini anlattı.

ESK'nin, özellikle alt gelir gruplarının kırmızı ete daha uygun fiyata ulaşabilmesi için satış noktası sayısı çok olan iki zincir market ile anlaşma yaptığını hatırlatan Torlak, bunun da rekabeti engelleyecek veya kasap esnafını zor duruma sokacak bir sonuç üretmediğini bildirdi.

Torlak, bazı basın yayın organlarının devralınmasına ilişkin bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"2009'daki Doğan Medya'nın ilgili birtakım medya gruplarını devralması sırasındaki haliyle oradaki pazar oranları çok farklıydı. 2018'de, bu defa Doğan Medya'nın elindeki bazı gazete ve televizyonların Demirören Grubu'na devri ile ilgili gerekçeli kararı yayımlanmıştı.

Çok ayrıntılı bir şekilde web sitemizde bu da vardır. Bütün bahsedilen basılı medya, internet medyası, reklam gelirleri başta olmak üzere hiçbirinde yüzde 40 eşiği aşılmamıştır. Dolayısıyla rekabet hukukuna uygun bir karardır."

Toplantıda, daha sonra Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)