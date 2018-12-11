2019 Yılı Bütçesi Görüşmeleri - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (1)