2019 Yılı Bütçesi Görüşmeleri - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan
- TBMM Genel Kurul salonundan detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelmesi Lütfi Elvan'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.
- TBMM Genel Kurul salonundan detaylar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın kürsüye gelmesi
Lütfi Elvan'ın konuşması
ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (1)