2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Her ile, neredeyse her ilçeye eğitim fakültesi açmaya devam ederseniz 300 bin değil, 3 milyon atanamayan öğretmen sorunu olur. Bu sorun bir an önce çözülmelidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversitesi ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçeleri üzerinde HDP milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerini aktardı.

Makine Mühendisleri Odasının, Sincan-Ankara arasında sinyalizasyon olmadığı, iletişimin telsiz ya da cep telefonu ile sağlandığı şeklinde raporunun olduğunu dile getiren Kaçmaz, iktidarın, insan hayatını önemsememiş olması nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini, savundu.

Bu kazaların basit tedbirlerle, sinyalizasyon sisteminin kurulmasıyla önlenebileceğini belirten Kaçmaz, bu kazanın ilk olmadığını, ciddiyetsiz yaklaşım devam ettiği sürece kazanın son olmayacağını ifade etti.

Demir yollarında sistem bütünlüğü sağlanmadan seferlerin açılmaması uyarısında bulunan Kaçmaz, sinyalizasyon ve diğer eksik olan altyapının tüm hatlarda acilen giderilmesi gerektiğini belirtti.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Hükümetin, 2002'de iktidara geldiği zaman demir yollarının ulaşımdaki öneminden bahsettiğini, geliştirilmesine dair çok iddialı çıkışlarda bulunduğunu ancak 17 sene geçmesine rağmen demir yollarıyla ilgili mucizelerinden bahsedilemediğini savundu.

Şimdi demir yolları denilince, her yıl can kaybıyla, yaralanmalarla sonuçlanan facialar akla geldiğini savunan Ertan, "İnsanların, dünyanın en güvenli ulaşımı diye tercih ettikleri bu ulaşımı artık zihninlerde bile güven uyandırmayan hale getirdiniz." diye konuştu.

HDP Şırnak Nuran İmir, dün Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasaklarının üçüncü yılı olduğunu hatırlatarak, 79 gün boyunca Cizre'de süren yasakta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 292 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Cizre, Şırnak, Silopi, İdil, Nusaybin ve Sur'da ne kazanıldığını ve nelerin değiştiğini soran İmir, "Bin yıl da geçse bu günahlarınızdan arınamayacaksınız. Bu halka hesap vermeden, suçlarınızın cezasını çekmeden bu günahlarınızdan arınamazsınız." ifadesini kullandı.

İmir'in sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu bütçenin halkın bütçesi olduğunu belirterek, en büyük kalemin de eğitimde olduğunu, bunu sağlık ve sosyal yardımların takip ettiğini anlattı.

Turan, "Biz halkla beraber yürüdüğümüzden dolayı 17 yıldan beri bu bütçeyi yapma imkanı bulduk. Biz bu itham edici, ilzam edici üsluba rağmen demokratik kültürün içerisinde sabrımızı kollayacağız, 81 milyonun kardeşliği için, barış için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, üç yıl önce yaşanan olaylara işaret ederek, bunlar için daha önce de bir "darbe hazırlığı" olduğunu ifade etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bilgen, "Şimdi, bir tercih yapacaksınız, o gün hem bölge komutanı hem illerdeki komutanların şu anda tamamı FETÖ'den içeride. Kim o gün yapılanları bugün burada savunuyorsa FETÖ'cülüğünü gizliyordur." dedi.

"Türk ordusuna karşı silah çekenlerin kutsanmasına müsaade edemeyiz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, üç yıl önce yaşananların, Türkiye'nin çok yüksek bedel ödeyerek, şehitler vererek, mahalle ve sokak aralarında, evlerin içerisinde tuzaklanmış bombalarla Türk devletine, güvenlik güçlerine tuzaklar kurularak, sivil kisvesi altında özerk bölgeler oluşturmaya çalışanların heveslerinin kursağında kaldığı bir süreç olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Türk milleti ve Türk devleti o süreçte çok büyük bir bedel ödemiştir. O ödenen bedellerden sonra, burada kalkıp da meskun mahal operasyonları içerisinde Türk devletine, Türk ordusuna karşı silah çekenlerin kutsanmasına asla müsaade edemeyiz." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu düşündüklerini, bütçenin, 2016'dan bu yana yüze 1,5 azaldığını öne sürdü.

2019 yılında tam gün eğitime geçileceğinin söylendiğini ancak bugün yanından bile geçilemediğini savunan Tiryaki, İstanbul'un göbeğinde 50-52 kişilik sınıflarda eğitim verildiğini, aynı durumun Ankara'da da yaşandığını iddia etti.

Çocukları merkezi sınavlardan kurtaracak sistemin bir an önce bulunması gerektiğini bildiren Tiryaki, üniversitelerdeki öğrencilerin yaşadığı yurt sorunun da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Atanamayan öğretmenler sorununun da bulunduğunu hatırlatan Tiryaki, "Her ile, neredeyse her ilçeye eğitim fakültesi açmaya devam ederseniz 300 bin değil, 3 milyon atanamayan öğretmen sorunu olur. Bu sorun bir an önce çözülmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörle arasına mesafe koyamadığı müddetçe, Leyla Güven için kurulan cümlelerin dikkati çekmeyeceğini bildirdi.

"Leyla Güven'in dikkati çektiği, bizim 40 yıldır canımızı yakan bir yer olduğu için cümle kurmuyoruz." diyen Ağıralioğlu, "Terörle araya mesafe konulmadığı müddetçe hak, hukuk, şiddet, terör bunlarla ilgili kurduğunuz hiçbir cümlenin bizde karşılığı yok." dedi.

Maraş olayları tartışması

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 1978'deki Maraş olaylarının hala kanayan bir yara olduğunu belirtti.

22 Aralık'ta, Maraş'ta hayatını kaybedenlerin anılacağını ifade eden Bülbül, "Kahraman şehir, 'Allahuekber' seslerini emperyalist işgale karşı yapmıştı. Maraş'ta katliam yapanlar, 'Allahuekber' sesini, çocuk ve kadın katletmek için yaptılar. Bu katillerin her ne hikmetse Allah'ın 'ekber' olduğu katliam yaparken aklına geliyor." diye konuştu.

Bülbül, dava dosyalarının yeniden açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş'ın daima bağrında yiğitler ve güzel insanlar yetiştirdiğini belirterek, "Dışarıdan gelen provokatörlerce işlenmiş bir katliamdan dolayı şehrimizin bu şekilde töhmet altında bırakılmasını kınıyorum. Maraş, anılsa anılsa kahramanlığı ve güzelliğiyle anılmalıdır." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 40 yıl önce Maraş'ta bir katliamın yaşandığını, bu acıyı bütün Maraşlıların içinde yaşamaya devam ettiğini anlattı.

Öztunç, "O gün Maraş'ta yaşananların tam anlamıyla ortaya çıkartılması gerekir. Genelkurmay arşivlerinin artık açılması gerekiyor. Bu arşivler açılırsa bu katliamları hangi provokatörlerin yaptığını, kimlerin işin içerisinde olduğu ortaya çıkar. Ancak Maraş'ın tamamını bu olayla anmak yanlıştır." diye konuştu.

HDP'li Bülbül, yerinden söz alarak, asla Maraş halkını ya da inançsal kesimi suçlayan bir şey söylemediğini ifade ederek, "Maraş halkına selam olsun. Sütçü İmam'a da Necip Fazıl'a da Mahzuni Baba'ya da sevgi ve saygılar. Maraş halkı bir suç işlememiştir, Sünni toplumu bir suç işlememiştir. İşin içerisinde derin devlet, provokatörler ve resmini gösterdiğim bebek katilleri vardır." değerlendirmesini yaptı.