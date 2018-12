2019 Yılı Bütçe Görüşmeleri - AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "Türkiye'de Kadına Yönelik Her...

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bütçelerin millet adına parlamentolarca onaylanmasının, demokrasilerin olmazsa olmaz şartlarından olduğunu söyledi.

Temsili demokrasilerde bütçe hakkının millet tarafından kullanılmasının ilk aşamasının serbest seçimler olduğunu ifade eden Zengin, seçimlere katılan siyasi partilerin kamusal kaynakları ne şekilde kullanacağını seçmenlerine sunduğunu belirtti.

Seçimlerde millet tarafından bir siyasi partiye verilen yetkinin, bütçe onayı anlamına da geldiğini dile getiren Zengin, "Bu bütçe teklifini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olması hasebiyle önemli buluyoruz. Bu bütçe AK Parti'nin hazırladığı 17. bütçedir. Yatırımlar başta olmak üzere ekonominin küçük, büyük tüm aktörlerinin kaale alındığı bir bütçe anlayışını bütün bütçelerimizde görmekteyiz." dedi.

"Kadın meselesini konuşmak için arka bahçelerin gerçeğini görmek lazım"

Özlem Zengin, 2019 yılı bütçesinde en büyük harcamanın Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yapıldığını söyledi.

Kendileri için çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin, yaşlıların büyük önem arz ettiğini vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

"Bugünkü görüşmelerde yapılan konuşmalarda pek çok şey işittik. Özellikle kadın meselesiyle ilgili. Kadın meselesi AK Parti'nin vazgeçemeyeceği bir meseledir. Yapılan konuşmalarda 'AK Parti'nin kadına şiddeti desteklediği', 'kadına alan açmadığı' yönünde ifadeler vardı. Oysaki AK Parti'nin, politikalarında kadına inanılmaz öncelik tanıdığını görmekteyiz. Bize bu eleştirileri yapanların destek oldukları çokça şey olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün kamplarından kaçıp kendilerini anlatan kızlarımız var. Nasıl tacize uğradıklarını anlatıyorlar. Bu tacizler neticesi ortaya çıkan bebeklerin nasıl yok edilmeye zorlandığını anlatıyorlar. Dünyaya gelen çocukların Avrupa'da satıldığını söylüyorlar. Anlatanlar da 13-14 yaşındaki çocuklar. Terör örgütleri çocukları seviyor ve hatta daha çok kız çocuklarını seviyorlar. Böyle baktığımız zaman, kadın meselesini konuşmak için arka bahçelerin gerçeğini görmek lazım. Biz Türkiye'de kadına yönelik her türlü yasağı kaldıran bir partiyiz. Yasaksız Türkiye, her manada AK Parti ile başlamıştır. AK Parti dediğiniz zaman aklımıza, hukuken özgürlük, her türlü haksızlık karşısında direnen bir lider gelmesi lazım."

Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Danışma Kurulu Önerisi getirildiğini belirtti.

Öneriye göre, bütçe görüşmelerinin 5. ve 8. turlarında yürütme adına yapılacak konuşmalar 60'ar dakika, diğer turlarda 70'er dakika, kişisel konuşmalar ise 5'er dakika olacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda parti gruplarına 60'ar dakika, yürütmeye 80 dakika söz verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek.

Öneri, yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

"Vatandaş lehine bir bütçeden söz edemeyiz"

Şahsı adına aleyhte söz alan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hala cezaevinde olduğunu ve 33 gündür açlık grevi yaptığını ifade etti.

Beştaş, elindeki fotoğrafları göstererek, Genel Kurulda, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler devam ederken HDP'nin Diyarbakır il binasının polis tarafından basıldığını söyledi. Beştaş, "300 polisle, 80 yaşındaki anneler yerlerde sürüklendi. Ayakkabılarını, terliklerini bile giymelerine izin verilmeden tülbentli anneler gözaltına alındılar. Bu baskını kınıyorum." diye konuştu.

Bütçenin, "savaş bütçesi" olduğunu, vicdansız ve adaletsiz olduğunu öne süren Beştaş, "Burada, vatandaş lehine bir bütçeden söz edemeyiz." dedi.

Danıştay'ın, Hasankeyf ile ilgili durdurma kararı verdiğini anlatan Beştaş, "Oradan taşıdığınız, dinamitlerle zarar verdiğiniz tarih ne olacak?" diye sordu. Beştaş, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul, ortaokula kadar indiğini dile getirdi.

"Uyuşturucu ve silah ticareti birbirinin kardeşidir"

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Beştaş'ın konuşmasını eleştirerek, "Sayın Beştaş, gerçekten eğer annelerin yanında olsaydınız, ahlak ve vicdan adına konuşuyor olsaydınız, Diyarbakır meydanında aylarca gösteri yapan ve dağdaki çocuklarını talep eden anneler için konuşurdunuz ama konuşmadınız. O kadınlar da tülbentliydi, mağdurdu. Onlar üstelik, zaman zaman hassasiyet gösterir gibi yaptığınız çocuklarını talep ediyorlardı. Derler ki ahlaki ve vicdani tavırla, ahlaki ve vicdani poz arasında fark vardır." diye konuştu.

Meral Danış Beştaş'ın okulların önünde uyuşturucu kullanımından bahsettiğini anımsatan Bostancı, "Elbette polisin görevi bunların canına okumaktır, hukuk çerçevesinde gereğini yapmaktır. Uyuşturucu ticaretini kim yapıyor? PKK yapıyor PKK. Kaynağını eleştirin. Uyuşturucu ve silah ticareti birbirinin kardeşidir. Bunların da ağababası terördür. Lütfen buna itiraz edin. Etmiyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Bostancı, Hasankeyf'te yapılanların görülmediğini belirterek, orada koca koca binaları, tekniğin bütün imkanları ile başka yerlere taşıyan ve insanlığın mirasına sahip çıkan bir uygulama olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak, yapılan oylamada maddelerin görüşmesine geçilmesi kabul edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.